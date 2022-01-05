您遇過陌生人向您借手機 嗎？您會出借嗎？我就碰到兩次，事後覺得有蹊蹺，遂把經過寫出來讓大家提高警覺。

那天下午，我照例在附近社區走路運動，在一條馬路口突然被人叫住。只見一個年約三十歲的婦女抱著一個一歲左右的孩子，向我借手機，她說她剛剛開車經過這裡時，她的寶寶把她的手機和車鑰匙全丟到車窗外不見了，她需要找朋友來幫忙。說著說著，還作勢用腳撩一撩路邊的草地，彷彿在找失物。

見她手上還有幼兒，我立即不假思索取出手機，想幫她撥打電話，但她一口濃濃的外國腔，聽得我一頭霧水，毫無戒心地把手機遞過去，讓她自己撥。本以為她打完號碼、講完話即可把手機還我，哪知，她拿了我的手機後飛快地在上面按個不停。

她打出去的電話還在響，卻依然按個不停，這行為很奇怪，我想靠過去看她到底在按什麼，她卻閃開，走到一邊去了。我心裡開始發毛，趕緊追過去，她啥也不解釋，兀自把小孩塞進我懷裡，叫我幫她抱著。

那小孩在我懷裡也不哭鬧，非常乖巧地眨著一對骨碌碌的眼睛望著我。我的注意力一下就被小孩吸走了，半晌才察覺不對勁：這麼小的寶寶，哪來那麼大力氣把手機扔到車窗外還找不到？我問那女人住哪裡？她說了一個很遠的城市，我心裡更納悶了，從那麼遠跑到我們這個住宅區來丟車鑰匙？越想越怪，我趕緊找個理由要回手機脫離現場。

事後跟幾個朋友聊到這件事，他們都說這大有問題，因為許多人在手機上存有銀行密碼或是其他有價值的資料，陌生人拿著我們的手機，可以在極短時間就把這些資料轉去第三方。

因為我沒有在手機上存銀行資料，所以不擔心這些問題，但那女人到底在我手機上按什麼按個不停呢？

又過一陣子，又走路運動到那附近，忽然一輛車靠過來，車上一個年輕男人指著我手上的手機對我說，他的狗一個小時前剛剛走失了，問我借手機，想打去叫朋友來幫忙。

這回我記得上次的教訓，不敢再把手機交給陌生人，堅持要幫他撥，他念了一串數目字後，丟下一句：「如果看到我的狗，打電話給我。」說完就開車走了。

我愣在那裡，那人還沒告訴我他的狗長何模樣呢！很明顯，他並不是真的要找狗，恐怕醉翁之意不在酒，而是我的手機，我若把手機交到他手裡，他會不會加足馬力溜了呢？

世風日下人心不古，也許陌生人真的急需借手機打個電話，但防人之心不可無，還是幫他撥號，別輕易把手機交到他們手裡，以防萬一。