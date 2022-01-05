羅斯是我以前在社會局的同事兼好夥伴，我們共同主持新社工訓練班的工作，幾十年來合作無間，相處非常融洽。

他比我年輕十幾歲，人很風趣，教新社工課的時候，他經常講笑話，用生動有趣的實際案例，把枯燥乏味的兒童保護法律條文課講得笑聲連連，為我下一堂課鋪路，讓這些新社工對他們的工作沒有恐懼之心。

我剛認識羅斯的時候，他剛由社工升遷到督導，從別的單位轉到與我同部門，成為我的同事。我在社會局的年資比他久，經驗比較豐富，每當他的社工碰到他也無解的工作難題時，他就會帶著社工一起到我的辦公室來尋求解決方法。

我曾經把「三個臭皮匠勝過諸葛亮」的故事告訴羅斯，所以每次他帶社工來問問題時，他總是說兩個臭皮匠來了，把他的社工困惑得不得了，不知道他們的督導為什麼自稱是「修皮鞋的人」。

我們曾經合作誆騙一個較晚升遷的男督導，告訴他在我們單位的聖誕節 大聚餐時，最後升上來的督導要單獨上台清唱一首歌。這裡不像台灣，人人可以上台大唱卡拉OK，在美國叫人上台唱一首歌是很嚴重的事。

那位新督導向我求證，我配合羅斯，一本正經地證明確有此事，還繪影繪神地瞎蓋說，當初羅斯上台唱得五音不全，被大家取笑了好久，害這位新督導美食當前食不知味，整餐飯如坐針氈，緊張地等待主持人點名叫他上台唱歌。

一直到餐會結束，他才發現被我們騙了，根本沒有這回事，我和羅斯在旁邊早已偷偷笑趴了。這件事多年後還在社會局傳為惡作劇的佳作。

羅斯的媽媽是墨西哥 人，爸爸是德國人，羅斯長得像一個標準的白人，從小就跟著媽媽講西班牙語、跟著爸爸學講德語，上學後從零開始學英語，因此他三種語言都很流利。以前他還要求我教他講國語，並且用教我講西班牙話做交換，不過因為他總是搞不清楚國語的四聲發音，我也學不來西班牙話每句話都有不同性別的說法，我們彼此都求饒放棄了。

羅斯的太太是一個公司的秘書，他們有一個女兒，本來他們還想要一個兒子，但是太太一直沒有再懷孕，他們就去領養了一個剛出生的小男孩。後來孩子診斷出有過動症狀，他和太太得經常帶孩子看醫生，孩子長大了還有好多學習和行為偏差的問題，非常辛苦，但是他們都不後悔領養了這個孩子。羅斯因為家累重，他晚上還去州立大學社會系兼課，從橙縣到洛杉磯州大開車單程就要一小時，但是為了多賺錢，羅斯一直兼課到他退休 為止。

本來羅斯以為他退休後可以好好享受悠閒的生活，沒想到他最近身體不適，查出來有肝癌，時日不多。他打電話給我之後，我帶著沉重的心情去探望他。

羅斯瘦了很多，他說，為了不麻煩太太向公司請假，他自己開車去做化療，並且說他把自己的後事都安排好了，叫我聽了哽咽不已，羅斯反而勸我說，很少人能夠有機會安排自己的葬禮，他跑了好多個殯儀館，終於找到一個最便宜的公司簽訂火化合約，替他太太省錢省事。我從沒有見過對生死這麼看得開的人，只有繼續替這位夥伴祈禱了。