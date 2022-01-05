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二次驚魂

幽蘭

兒子兩歲時，有一天我牽他下樓，當時我只專注他的腳不要踩空，沒料到他會腦袋一歪，鑽到樓梯欄杆另側。當時我也不知道哪來的神力，說時遲那時快，一巴掌把他腦袋巴回原處。接著我腳一軟，緊緊抱著安然無事的他坐在樓梯台階上哭了出來。

我怎會不嚇哭呢，想想看，公寓欄杆是鐵製的，間距不大，正常情形下，小腦袋不可能鑽過去，鑽過去更不可能退回來，可是兒子卻「角度正確」地鑽了過去，而我神來一掌，不偏不倚同樣的角度把小腦袋又推了回來。除了感謝老天保佑外，我不知道該作何解釋。

這種看似有事、實則無事，化險為夷卻思之喪膽的事，在三十多年後再度上演。

那天先生和我出門辦事，由於連夜豪雨，即使天氣已經放晴，高速公路上仍是濕答答的，沿途交通事故不斷，我提醒先生「天雨路滑，千萬要減速慢行」。

才說著，車子開過一灘積水，瞬間像水上漂飛了起來，車子落地後，立刻又像陀螺般在五線道的高速公路上來回打轉。不知轉了多久，車子終於停下來，我定睛一看，眼前是五條靜止不動的車龍，數不盡的眼睛正驚恐地看著我們。

先生還算冷靜，車子在打轉時，他並沒有急踩煞車，只任由它旋轉，直到車子完全停住，才將車子慢慢擺正，再緩緩開到路肩停下。有個好心的卡車司機在我們車後停下，探出頭大聲問我們：「還好吧？需不需要幫忙？」先生向他比了個OK的手勢，發動引擎，打方向燈，再度開上高速公路。

車子也算爭氣，公路上大鬧一場後竟然毫髮未傷，讓我們順利把事情辦妥，平安回到家。

老實說，車子在打轉的時候，我腦袋一片空白，說不上什麼害怕，可是事後回想起來，卻不寒而慄，而且愈想愈害怕。試想，當時我們車旁若是有車、其他車輛若是閃避不及或反應不夠快、或是我們的車撞到路旁的……下場會是什麼？會傷及無辜嗎？我們今天又會在哪兒呢？

天有不測風雲，人有旦夕禍福，禍福之間，正如生死之間，往往只是一線之隔，差在一瞬間。兩次驚魂，讓我深悟人生的無常，除了期勉自己行事要謹慎、時時心懷感思、心存善念與多做善事外，更要珍惜當下。

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