跟鄉居的小花園相守已經十多個年頭了，冬去春來，花落花開，它讓我費盡思量，讓我在一場場不可理喻的花事中，領受著莫名的喜悅和憂傷，感知四季轉換，時光無聲無息的流淌。

苦於打理花園的費時費力，總想化繁為簡，尋覓省時省力的捷徑。前年重修花園時，特意聘請資深園藝師設計方案，要求種植鹿不吃、蟲不咬、抗澇抗旱、易打理的花木，如此，小花園做得到鬱鬱蔥蔥，求不得花團錦簇。疫情 期間常住鄉居，看夠了單調的綠色，難免乏味生厭，幻想著如何舉手之勞而百花爭艷，繽紛滿園，癡人說夢一般。

如有神助，我看到一本書，名為「無需勞作的花園」，正中下懷。作者露絲•斯托特以親身經歷撩開了園藝的神秘面紗，不犁、不鏟、不鋤、不耙、不澆水，僅以覆蓋物的方法，種植一家人的蔬菜 ，照料幾個大花壇，舉重若輕，田園生活有聲有色，怡然自得。

心動不如行動，時不我待。眼下恰是秋風炫彩的季節，滿地的黃金葉正好用來覆蓋花園表層，保持水分、抑制雜草、調節溫度， 腐葉更能肥沃土壤，只是新鮮的落葉太輕太鬆，建議秋天收集，放置一冬，開春使用。每周收一次垃圾，廚餘無處安放，做堆肥剛合適，找個有蓋垃圾桶，底部與桶身穿孔，將廢棄蔬菜、果皮、茶葉屑、咖啡 渣等等，加水倒入，數月之後，一桶天然生香的有機肥料應運而生。

有塊好園地，怎樣選擇花卉，還得要費點兒心思。芍藥、百合嫵媚清麗，無懼任何生長環境，可稱之為「花堅強」，可惜花期太短；繡球、大麗、玫瑰，色彩斑斕，花開經久，卻是野生動物們的佳餚、害蟲兒們的蜜糖。將薰衣草、迷迭香、羅勒、蔥等種於花間，既有了燒菜的新鮮佐料，對「入侵者」也有相當的防範，裝上欄柵確實一勞永逸，只是有礙觀瞻，我是能免則免。

試種了各類花草，交了無數學費，最愛的花兒當屬驚艷迷人的玫瑰。每年有春夏秋三季的花期，只要常修剪，可保次第綻放。折下花朵製成乾花，或搭配些枝枒葉子，來個藝術插花，此刻的快意妙不可言。如此風情萬種的花中之王，既有驕嬌二氣，也是藥罐子、水筒子及肥簍子，覆蓋物種植法解決了水與肥的問題，只要酌量噴灑驅蟲藥水，就可盡情享受綿延不絕、馥郁芬芳的玫瑰時光了。

由此可見，我還是沒能想當然地置身事外。這些花兒的命運成敗始終讓我無法放手、釋懷，儘管我想讓這一切變得隨意些、簡單些。其實在時光的花園裡，我更應該勸解自己：我得允許每一朵花都有自己開放的理由，我得允許它生存或者凋落都有自己的選擇，這樣我們彼此才能夠超然、灑脫，我才能夠成為花園可愛的主人，不負跟花兒在美好的時光邂逅一場。