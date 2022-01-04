種花、植樹固然可以美化環境、怡情養性，但有時也會帶來難以預料的後果。

多年前，外甥女家發生樹根鑽破水管事件，請人砍樹、修水管和施工期停水的諸多不便，真是一個慘字難以概括，林林總總的費用更是令人吃不消。有了前車之鑑，我們也趕快去買了一個屋子外頭進水、廢水、瓦斯各管路保險 。心想：每個月單價還差強人意，千萬不要心存僥倖，否則光計較小錢有可能將來付出更大的代價。

入住這棟房子之後，我才發現門前巷道旁的地面樹根裸露，尾端甚至穿進一堵矮牆，造成磚塊崩裂；後院鄰居的楊柳樹也不甘寂寞地竄入草地探頭而出。我們不是樹的主人，危害情形也不大，只能靜觀其變。

一棵樹除了面對霜風雪雨，它在泥地下的拚搏遠非我們所能想像。遇阻礙勢必有一番角力，輸了，轉個彎迂迴而行；贏了，水管或牆面遭逢龜裂。幾年來陸陸續續除掉一些危樹，動不了的只能靠保險圖個心安，以為一切周全，沒料到卻陰溝裡翻船，栽在一棵曼陀羅身上。

曼陀羅又叫夕顏、醉心花，因含劇毒，一般人都不愛；我既悅於花名又戀其花容，這致命的缺點自然不在心中。曼陀羅好種，掐掉一小段莖葉便能培育成苗；曼陀羅枝幹質地柔軟，雖側枝葉片橫生，順手便可摘除，讓我以為是草本植物。

曼陀羅若不加施力，個兒比人高，這就需要背景襯托。我把曼陀羅種在旮旯兒、依著圍牆、靠在廚房邊角，修飾成一把又一把的傘。曼陀羅用綿長的花期向人間示好，盛開時節，粉紅花朵昂揚翹頸有如大號喇叭；金黃吊掛嬌羞垂首，你得半蹲仰視才能直透花心；奶白的雙層皺褶彷若舞孃的裙襬。歲歲年年，人與花互為幫襯，各自安好。

多年以後，廚房邊角限制了伸展，曼陀羅葉片老是透著豆粒般的小洞，許久不開花，以為一刀砍了就了事，沒想又從根部冒出新芽。纏鬥幾回合，扒開泥土一看，粗壯的木本主根深埋土中屹立不搖，手臂粗的支根挨著水管、鑚到牆下，到處竄爬，驚險處只是分毫之差，把我們嚇出一身汗。

一把迷你小電鋸「咔喇、咔喇」響，震得屋裡頭鍋蓋應聲跌落，從任何角度都不好下手，只能先切斷支根。

限於周邊狹窄，看樣子砍樹公司應該也沒輒，只能效法「愚公」矢志不渝的精神，一天除一點，慶幸的是我的工具比愚公還要多。

樹木本無罪，會長成「危樹」肇因我的不夠審慎。真是可惜了一棵被種錯位置的曼陀羅。