我們的表外甥阿倫由於疫情 而一再推遲的婚禮，近日終於在多倫多舉辦了。

阿倫是一個英俊帥氣的陽光青年，他六歲來到加拿大 與先期定居的父母團聚，像大多數優秀的一點五代移民一樣，既保留了中國男人具有的正直善良、努力上進、孝順顧家等傳統美德，又完全融入西方文化，獨立自信、待人誠懇，被身邊的各族裔朋友認定是可以信任和結交一生的朋友。

他的新娘也是一位幼年移居加拿大的女孩，是美麗的哈薩克姑娘。難能可貴的是，由於女孩小時候在中國生活過，不僅能講一口流利的中文，而且熟悉和認同中國傳統文化。只是女孩在渥太華讀完研究所後直接在政府部門工作，於是任職軍隊教官的阿倫，就從多倫多調換到渥太華軍隊。

阿倫的婚禮除了上午安排福州老家的拜天地和敬茶禮儀外，全部按照西式流程進行，但一些別具一格的細節令人感動與難忘。

首先是婚禮充滿深深的懷念和感恩。相信所有賓客在進入婚宴大廳時，都會注意到在高高的新郎新娘坐席台前，矗立著一幀照片。那是阿倫的父親，我們的表妹夫年輕時的照片。表妹夫是個人品性格非常好的人，所有形容好男人的詞語全部用在他的身上，他都當之無愧，可惜六年前他不幸英年早逝。阿倫特地把父親的照片打印出來，放在婚宴最高最顯眼的台上，他還特地設計印有父親照片的胸花，讓全家人都佩戴在胸前，他一定要讓父親見證他人生最幸福的時刻。

他致詞時回顧了父親一生的經歷，感念父親為了他、為家庭辛苦一生，卻過早撒手人寰，成為無法彌補的遺憾。阿倫那份「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」的錐心之痛，令全場感動落淚。

阿倫婚禮的另一個獨特之處，是充滿了濃濃的軍隊風格。阿倫十六歲就加入加拿大軍隊，一邊參加訓練，一邊完成高中學業，並拿著軍隊的獎學金讀完大學，然後當了一名教官。婚禮上的一百多位賓客，絕大多數是專程從渥太華趕來的軍隊同僚和長官。

嘉賓中除了華人、白人、非裔 ，還有印巴裔、南美裔，讓我們再次見證了加拿大多元文化的魅力，和各族群和諧相處的美好畫面，特別是軍人之間深厚的兄弟情誼。六年前阿倫父親去世時，他的十幾名軍隊兄弟全副武裝，穿著嶄新威嚴的軍裝出席葬禮，並為阿倫的父親抬棺，那陣勢，儼然是在為英雄送行。那莊嚴隆重的一幕，也給了我們一群悲傷的親友些許安慰。

這些軍人們熱情豪爽，活力四射，在宴會上只要一人高歌，全體齊聲附和，雄壯嘹亮的歌聲整齊畫一，聲震禮堂，氣勢如虹。而最讓我們感動的是阿倫的非裔長官致辭，他既幽默又真誠，結尾特地用生硬的國語說：「我永遠支持你，我們永遠是兄弟。」

婚禮過程中除了伴郎伴娘團逗趣詼諧的入場表演外，他們設計的一系列節目和搞怪遊戲，更是讓大家領略了加拿大年輕人活潑開放。在全部節目和遊戲都玩過後，阿倫的婚禮迎來最後一個高潮─狂歡舞會。在震耳欲聾的音樂聲中，年輕人們熱烈地跳著，瘋狂地舞著，充分地表露心中的快樂，盡情地釋放青春的活力。這是一個完美的婚禮！所有的詼諧逗趣、幽默致詞、搞怪遊戲、勁歌熱舞，都是獻給新人的美好祝福。我們祝阿倫一定要和新娘相親相愛，幸福到永遠！