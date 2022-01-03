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午夜咳嗽聲

水林

女兒傍晚從學校回來，告訴我這秋季課程結束了，將有三周的假期待在家裡，然後再完成一季度課程就要畢業了。女兒剛回來卻不在家吃晚餐，說是要和好友一起吃飯看電影，慶祝一下，過了午夜十二點才回家。她興奮地告訴我新上映的電影是如何好看，我卻已經疲累地無法專注，讓她明天再告訴我。

我累得睜不開眼，手機裡的小說情節精采，我也無法再繼續覽讀，關了燈，翻身闔眼，我感覺睏乏，但晚上喝多了茶，腦袋卻還是清醒地掙扎著不願睡去。

忽然隔壁房間傳來女兒的咳嗽聲，手機裡顯示已過了午夜兩點半。我側身躺著半睡半醒，腦海裡翻騰著過去和現在的片段情節，隔壁又接連傳來女兒胸腔共鳴的咳嗽聲，難道她病好如抽絲，感冒還沒痊癒嗎？

兩周前女兒感冒了，加上課業緊張不能回家，我開車來回一百英里去加大河濱分校送咳嗽藥、清肺止咳的中藥茶飲和一些補給品。女兒後來告訴我她已經好多了，只是半夜還有點咳嗽。

我想起前些年住在北京的時候，有一回自己嚴重咳嗽，看過兩次醫生，吃了好幾種藥都不見效果，直到一位懂得經絡調理的朋友幫我在後背刮痧，一個多月的咳嗽竟然神奇的不藥而癒。我在藥櫃裡找到刮痧油和刮痧板，我想給女兒試試，也許有用。

我再次起床，拿了刮痧盒到女兒的房間，摸黑地找到床頭燈，開燈並叫醒女兒。女兒穿了一件連帽的大睡衣裹在棉被裡，迷糊中回應著，我讓她翻身趴著，揭開睡衣露出後背，滴上幾滴刮痧油，然後輕輕地在脊椎和肩胛骨周邊來回刮刷。我沒用力，但女兒的後背已經出現了一些紅瘢痕，在右邊肩胛骨下方的紅點最明顯，我在這邊再多刮幾個來回。

我自己沒研究過經絡，但親身體驗過中國古老醫藥的玄妙，於是照貓畫虎地試著給家人處理痠痛之類的理療，家人享受了免費的按摩，痠痛似乎也得到了緩解。

我來回刮刷，看出痧差不多了，就拿面紙將多餘的油擦掉，給女兒蓋上衣服和棉被，讓她翻過身來睡覺。我關了床頭燈，摸黑走出女兒房間，回到自己床上睡下。

原來溫暖的被窩，在這寒冷的冬夜裡已經失去了溫度。看手機時間已過了下半夜的三點鐘，我一個側身把被窩拉緊到胸口，耳朵依然留意著隔壁的動靜。沒什麼聲音傳來，看來刮痧奏效了，我原本躁動的腦細胞也終於安靜，迷迷糊糊地也進入了夢鄉。

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