公棕肋秋沙鴨。圖／半人番

入冬，成群結隊的大雁飛來奧克蘭 湖，牠們在波光粼粼的湖面上撲騰、追逐、逗趣，抖落一路風塵。除了大雁，湖裡還有一些時隱時現的稀客，特別引起我們的關注。

這些稀客是水中小精靈。前不久氣溫驟降，湖邊寒風颼颼。突然，湖中央冒出了個小不點兒，用望遠鏡一看，是一隻披著黑色外套的小鴨，蓬鬆的黑頭上有顯眼的白色斑塊，「是龐克頭，快拍！」我興奮極了。「龐克頭」是我們給棕肋秋沙鴨起的小名，一聽到「龐克頭」，先生心領神會，馬上將鏡頭對准牠，啪啪啪地按下了快門。

棕肋秋沙鴨主要生活在北美洲的湖泊和池塘，數量很少，只有在冬季遷徒季中才會在奧克蘭湖偶遇。牠們一般獨飛，或雙飛，或三五隻集小群飛行，落水後就悄悄地潛水覓食。

「今天又發現什麼了？」湖邊晨練的人們常常向我們打聽，「棕肋秋沙鴨，Hooded Merganser」，圍觀的人多了，我一會兒英文一會兒中文，一會兒指東一會兒指西地解釋著：「這一隻帥氣多彩的是公鴨，瞧，剛剛冒出水面的是母鴨，牠頭冠是棕色的。」我話音剛落，一位大媽馬上反應：「哎喲，怎麼公的比母的還好看？」這一說，把大伙兒都逗樂了。「只一眨眼，牠們就不見了，都潛到哪兒去了呢？」接著大家又開始四處尋找。那一天與眾人分享著這對棕肋秋沙鴨，開心極了。

隔天，「龐克頭」不見了，卻迎來了「卡通鴨」，一種來自阿拉斯加州 和加拿大 的候鳥，當然，這也是牠的小名。「咦，又來新客了？」我們身邊又聚了幾位觀鳥者。「這是白枕鵲鴨，牠的英文名是Bufflehead，是最小的、善於潛水的鴨子，牠能在水下潛泳三十秒呢。」我繼續介紹著，「除了玩潛水，還常常在水面上整理羽毛，瞧，另一半找牠來了。」

大家都順著我手指的方向望去，一下子就找到了另一隻白枕鵲鴨，這個說，「好可愛喔，這公母區別很明顯，一目了然。」那人說，「還是公的更吸引眼球。」正說著，這一對小精靈又栽入水中。正當大伙兒目不轉睛地盯著兩個漩渦時，我發現不遠處冒出了兩個腦袋。

很幸運，那一天，我們還看見了兩隻尖頭的「二」。別看這憨憨的「二」小不溜丟的，卻精靈得很，既不傻也不呆，而且還有個大氣的名字：斑嘴巨鷿鷈（Pied-billedGrebe）。

斑嘴巨鷿鷈分布在加拿大，在冬季，牠們一路往南，遷徒至南美洲。牠們不但善於潛水，還能將剛孵出的小寶貝們馱在背上游泳，但願我們能看到這溫馨的一幕。

近日，綠翅鴨、赤膀鴨、琶嘴鴨也紛至沓來，奧克蘭湖迎來送往，熱鬧非凡。但是，我們鍾愛這些身材嬌小、愛玩消失的小精靈們，雖然令我們苦苦尋覓，卻帶給我們極大的歡樂。