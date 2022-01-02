疫情期間出門少了，買書和借書都不方便。聽友人介紹有一種讀書器Kindle極好，儲存量大，又輕巧，閱讀很方便，但不知怎麼挑選，正值聖誕節 期間，讓老妻同女兒吹了個風。

一日忽來一件Amazon快遞，名字對的，但並沒有寫明寄件人，不去管它，打開再說。包裹內是比手機 大些的薄薄一片，原來是女兒贈送的聖誕禮物Kindle。老妻正在廚房裡整治午餐，問道什麼東西？我答道：「Kindle。」她問：「啥個？姘頭？」我又說一遍Kindle。因為燒菜時伴有吵聲，她聽不清楚，又問：「啥人寄的？」我答：「女兒。」「女兒寄個姘頭給你作禮物？」我笑得喘不過氣來。聖誕節女兒竟然送一個「姘頭」給老爸作禮物，這未免太孝順了吧！

處於科技高速發達時代的老人，其實很無奈，科技日新月異，新產品層出不窮，不去用吧，諸多不方便；嘗試著用吧，麻煩多多。

舉凡電視、電腦、手機、iPad、iPod、安保攝像系統……，都在不停更新之中。蘋果手機從iPhone二代到現在的十三，兩三年都要折騰一次，不是內存不夠，就是電池老化，每換一款都要一兩個星期才能熟悉使用，現在走進Best Buy看到的電器商品，都不知是派什麼用場的。

每個星期女兒來一次，老爸老媽總有一大堆問題要問：電腦無法下載、印表機不懂怎麼換油墨、Apple TV不出現中文字幕、手機無故沒聲音、微信 怎麼又鎖住了？零零總總，層出不窮，一個問題剛解決，下個星期又有新的狀況了。

雖然收到了聖誕禮物，卻不知道怎麼設置使用。女兒說：「老爸，你Out了！等我從夏威夷度假回來後幫你設置。」手捧著朝思暮想的Kindle望洋興嘆。老了，雖然說想著要與時俱進，可惜力不從心，每次都讓新產品弄得七葷八素。

不過誠如曾國藩所言：屢敗屢戰，愈挫愈勇。唯如此，人生才不寂寞。