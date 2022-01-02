最近一個星期五，我們到兒子家探望孫子孫女。晚飯後，大孫子走到奶奶身旁說：「我想為妳彈一首歌，多謝妳常送禮物給我們。」這個突如其來的邀請引起我們極大的興趣，好奇地跟隨著大孫子到鋼琴邊坐下。

身形瘦長的大孫子揭開鋼琴蓋，很正經地坐下，不用琴譜，伸出純熟的雙手，開始用靈活的手指彈起一首清脆的樂曲，奶奶一聽之下驚喜萬分，不禁依隨琴音哼起歌來，「這不就是我最喜歡披頭四的Imagine（想像）嗎？真是太好聽了！」大孫子邊彈邊報以微笑，繼續純熟輕巧地演繹這首經典名曲，奶奶手舞足蹈隨琴和聲，高興得眼淚也掉下來了。

「你怎知我喜歡這首歌？」「是爸爸告訴我的。」一曲告終，奶奶激動地拍手稱讚，並給孫子一個擁抱，婆孫之情，達到了最高境界。

我一直在旁邊觀賞，無意中發現琴旁的小桌上，擺放著一個別緻的四方盒子，我便對大孫子說：「你的鋼琴彈得很出色，桌上美麗的小盒，大概就是你贏得的獎品吧！」大孫子大笑並轉身拿起盒子打開給我看。

我一看驚訝地說：「為何如此美麗的盒子，裝著一個沾滿泥巴的壘球？」「爺爺，你有所不知，這壘球很珍貴，是我最近在比賽中打出第一個全壘打的獎品，這顆球就是被我擊中的壘球。」「爺爺正好，明天星期六，我們的球隊將參加準決賽，我希望你來為我們打氣！」我們欣然答應了。

星期六一清早，我們提早趕到公眾球場，是時在球場鐵網外的公眾席和近鐵網的地方已擠滿了人，有看似家長的爸媽們，有穿上顏色制服的工作人員和球員。大孫子一看到我們，立即從人群跑過來，一身準壘球員打扮，讓我們驚訝不已，想不到這一個書生型的小男孩，一下子又轉成活躍好動的運動員 。

他帶我們坐下後，便跑去會合他的球隊，聆聽教練賽前訓話。這時兒媳兩人依時抵達，兒子和孫子打了招呼後，對我們解釋說：「壘球隊都是我們社區的學生組成，由學生的家長分任教練、助教和主持比賽的工作人員。他們每周末都來到這公眾球場練球，我們社區有四隊都已練習超過一年，現在他們的球技成熟，可以和隔鄰幾個社區球隊比賽，今天是他們的準決賽。」

很快球賽便展開，壘球的重心球員是投手、打擊手和捕手，孫子經常會被選當打擊手，因為他眼快手快。我和內子對壘球不甚了了，當時只會附和觀眾，熱情吶喊一番。只見在場內的球員投球、擊球和跑壘，緩急有序，比賽得有聲有色，非常投入。今次孫子手風不順，好幾次沒有擊中投手發出的球，結果球隊輸了，無緣晉級，但他們已盡所能，贏了一場高興和教練的讚揚。

我這次有緣能參觀一場精采的鄰里社區自辦壘球錦標賽，深深體會到美國人對子女的培養非常認真，在辛苦工作之餘，仍不忘出錢出力，為他們的子女參加球類運動，無怪乎美國的球賽運動如此成功。