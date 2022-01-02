踏進餐廳，侍者迎了上來：「請在這裡登記，我們會盡快安排。」我在靠牆的長几坐下，和旁邊的一家老小三口打個照面。我們彼此都戴著口罩，我認不出對方是誰，但其中一人迅速站起來和我打招呼，原來是我以前的學生麥克，他眼尖，一眼就認出我。一陣寒暄後，我才知道麥克請了年假，從芝加哥回來加州 探望他的祖母羅女士。

十幾年前，麥克上我的第一級AP微積分課，由於雙親都上班，他的祖母羅女士代為出席學校的「返校夜」和「開放日」。翌年，麥克升上第二級AP微積分，不知何緣故，上課時心不在焉，還時常曠課。

學校決定開一個特別會議，邀請了家長、任課教師、學生顧問、考勤室主任、心理輔導員等列席，再一次，羅女士代替兒媳出席。因隱私 問題，我只參與會議的上半段，報告麥克上課的學習情況後，就和其他的任課老師離開會議室。會後，學校當局給了我一份會議簡報，我才曉得端倪，原來是麥克的家庭出了問題。

美國教育法規定，教師不宜介入學生個人或家庭隱私，因此，翌日遇見麥克時，我絕口不提會議一事。下課後，麥克反而留下來，告訴我他可能輟學；一星期後，麥克真的走了。

無巧不成書，幾個月後，我在一家超市碰到羅女士，她自動和我提起她家庭的事，我才知道事情的來龍去脈。原來麥克的父親、羅女士的獨子自從生意失敗後，時常無緣無故對妻子惡言相向、甚而動粗，麥克的母親幾次想報警，都被羅女士勸阻。家庭糾紛和不安導致麥克無心專注學業，最後他的父母鬧到上法院，終於以離婚收場。

羅女士雖疼愛獨子，明白畢竟是自己兒子的不是。離婚後，麥克的父親遷怒自己的母親竟然站在前妻那邊，因此丟下她不告而別。在夫妻吵架期間，麥克母親的一位閨密頻繁出現在他們家中。開始時，羅女士以為只是純粹出於朋友的同情，直到離婚後不久，一天無意間撞見媳婦和閨密有超越友誼行為，才如夢初醒，媳婦也坦言，與其和一個男性生活在一起忍受家暴，不如和一個能體貼自己的女性組織家庭。

羅女士同情媳婦境遇，也就睜一隻眼、閉一隻眼。對麥克來說，卻是晴天霹靂，他不能接受一位女性為繼「父」，他為此事甚至和祖母翻臉，離家出走，投靠住在外州的叔父。

羅女士因曾經和我見過多次面，所以仍然記得我，她激動地對我說：「這麼多年來，我都沒有麥克的消息。感恩節的晚上，他帶著孩子回來看我。我真的想不到，他終於肯回來看我了，我終於見到麥克了。」羅女士哽咽著不斷地重複著。

等候的客人越來越多，他們不約而同地投來奇異的眼光，麥克有點尷尬，搓搓雙手不知如何是好。麥克的女兒體貼地依偎在羅女士身邊：「太婆別哭。太婆別哭嘛。」還好這時候餐廳正播放著「鈴兒響叮噹」的曲子，分散了大家的注意力。羅女士摟著女孩，擦乾眼淚：「乖，太婆沒事。」

女孩抬起頭問麥克：「爸爸，我們過了聖誕節 才回去，好嗎？我還想見奶奶。」麥克望著女孩和羅女士，躊躇片刻，終於被她們期待的眼光融化，低聲說：「好吧，爸爸也很久沒見到奶奶了。」親情的力量真神奇，這女孩居然打開了麥克的心結，化解了歧見爭端，成為麥克和他祖母之間破裂感情的癒合劑。