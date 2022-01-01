病毒肆虐的二○二一年過去了，人們無不寄望新的一年送走瘟神，迎來太平盛世，此刻不由我憶起二十二年前喜迎千禧年的難忘情境。

我家小兒子一九八八年赴加拿大攻讀博士，後轉輾至美國佛羅里達州博卡拉頓（Boca Raton）市工作。一九九九年秋，我和老伴到佛州 探親，一家五口喜慶團聚；周末常舉家去迪士尼 樂園、甘迺迪航天中心等地旅遊，融融樂樂。

斗轉星移很快就到了年底，來年適逢千年一遇的千禧年，全球各地舉辦嘉年華遊行 等各種活動，熱熱鬧鬧迎接充滿期待的新世紀來臨。小兒子不甘寂寞，跟我說，「這裡離大西洋較近，我們去看千禧年第一個日出好不好？」能親眼目睹千禧年第一輪紅日，是一生難求的幸事，我舉雙手贊成。由於孫女兒還小，商定就我們父子兩人前往。

二○○○年元旦清晨六時許，我們早早起床，草草吃了一些早點，趕忙駕車出發。汽車很快轉上七九八號公路，一直往東駛去，大約十五分鐘就到達大西洋西岸的「南海灘」(South Beach)。這時月色暗淡，天空茫茫，沙灘和大海朦朧一片，海、天混沌不分。我們藉著淺淺的月光來到防波堤前，選擇一處高度適當、視野開闊的地段等待。

離日出還有一段時間，我們靠著堤岸肩並肩坐了下來，四周沒有人聲，沒有鳥聲，沒有喧囂的海浪聲，一片寂靜。在靜謐中等待，時間似乎凝固一般，格外心焦，我們就聊起別後往事，以解寂寞。

過了許久，天色越來越黑，這黎明前的黑暗，最為難熬。氣溫降到低點，儘管佛州南部接近熱帶，冬天夜間最低溫也在華氏六十度以上，但仍有些些涼意，兒子去車內取來備用厚外衣給我穿上，再起來活動一下身子，然後趴在堤上，繼續耐心等待。

時間一分鐘又一分鐘過去，突然遠方有一縷白光透了出來，漸漸擴展，把海與天從混沌中分隔開來。日出的大戲就要開幕了，我們立即振足精神，小兒子架起三腳架安裝好相機，我也趕緊拿出傻瓜機，對準前方。白光慢慢變成紅霞，霞光像一匹長長的紅色綢帶，沿著寬闊的天際線展開，把附近的雲朵也染成了紅色。

不經意間，我們發現「紅綢帶」的背後顯出一團特紅的光亮，看來主角就要出場了，我們像獵人捕捉獵物那樣，目不轉睛地盯著目標。過一會兒，果然一個猶如塗滿紅色釉彩的小孩腦袋從雲霞中頂了出來。太陽終於露頭了，我抬起腕表，時針指向七點二十二分。接著「小腦袋」一縱一縱地，好似在掙脫阻力，緩緩上升，由小半圓而半圓而大半圓，最後一縱，一輪紅日躍出海面，光芒四射，小兒子連忙讓我擺好姿勢，把這「千禧首陽」的歷史性畫面連人帶景一起拍攝下來，作為紀念。

旭日冉冉升起，愈來愈大，血紅血紅的，她像一位畫師，把片片浮雲潑灑成鮮紅色、桔黃色、紫紅色，多姿多彩；她又似一盞巨大的紅色探照燈，射向海面，波光粼粼，如金黃色的麥浪一波一波擴展，由近及遠、由窄變闊，把浩瀚的海洋分為兩半。這景色如詩如畫，讓我充分領略了詩人王冕「早看紅日出海底」的瑰麗意境。

我們兩人曾經在黃山及遊輪上看過日出，唯這次最為真切，一覧無遺，那壯闊的場景，磅礴的氣勢，絢美的色彩，是無法比擬的。我們攝下整個過程，喜孜孜地回家和家人分享，為千禧年帶來好兆頭。