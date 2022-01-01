到了新年初，算算已經有兩年沒有回故鄉台灣了，兩年前一月返台投票回美後，就遇到了新冠疫情 ，然後就被宣布「居家禁足令」防疫到現在。是我旅美三十幾年來，第一次這麼久沒有回台灣。

我從台灣移民 來美國後，由於業務和開會的關係，每年都要飛越太平洋四、五次，有時候則是為了去中國大陸旅遊，順便經過台北。仔細計算一下，三十幾年來飛越太平洋超過一百次以上。

搭機飛越太平洋，從洛杉磯 往西直飛台北，一趟十四個小時，從台北往東直飛洛杉磯，航程只要十二個小時。對於習慣搭乘飛機的我而言，並不是什麼辛苦的事，只要知道如何在飛機上調整時差，就一點也不辛苦。

從洛杉磯起飛，如果是搭乘晚上午夜的航班，抵達台北是一大早的五、六點，通常在飛機上就要盡量睡覺；如果是搭乘早上起飛的航班，因為抵達桃園機場的時間是傍晚，在飛機上就盡量不要睡，看書、看電影、寫作都可，等抵達台北就很累了，吃過晚餐就會倒頭大睡。從台北飛洛杉磯也一樣，都可以在飛航途中調整時差。

因為在飛機上可以活動的空間很小，有的人耐不住十幾個小時的飛行，我的方法是，坐累了就站起來上上廁所，順便在走道上走個幾圈，讓腿部不會因久坐而麻木。有時候如果搭機的人不多，我會在洗手間前比較空曠的地方做做甩手功。總之，不要把搭機視為畏途，自然就不會覺得可怕。

記得三十幾年前全家剛移民來美時，因為我在台北還有公司的業務要處理，但是我答應太太和兩個兒子，每兩個星期我一定會來美國陪他們兩個星期。那時我每個月都要飛越太平洋四趟，第一年就飛了四十幾趟，飛到我常常醒來不知道自己身在何處。而且那時候還沒有台北與洛杉磯的直飛航班，都要在大阪或是東京落地再起飛，一趟行程需花上整天的時間，但是我為了陪太太和孩子們，只能這樣飛來飛去，也因此找到了調整飛行時差的方法。

但是自從新冠肺炎肆虐後，搭飛機真的變得很可怕。首先是飛機的密閉空間很容易傳染病毒，搭機要穿上全身的防護衣，更要全程戴口罩，有的人全程不敢上廁所、喝水、吃東西，這樣忍耐十幾個小時，真的很受罪。有一些朋友因有重要的事，不得不返台一趟，回來後講起搭機的辛苦過程，讓我連嘗試都不敢嘗試。而且除了搭機之外，還要被隔離十四天，加上自我隔離七天，就花掉了二十一天，那返台至少得一個月以上才划得來，時間上很難安排。

就在新冠病毒快要消失之際，又有更厲害的變種病毒出現，讓我的返鄉之路更遙遙無期，但台灣是我的故鄉，有太多太多的親朋好友和同學都在那裡，這種千絲萬縷的關係是剪不斷的。等疫情完全消失，我還是會經常像候鳥一樣，在太平洋之間飛來飛去。