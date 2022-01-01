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寄居遊輪

尤琴

二○一九年疫情前，在洛杉磯開往夏威夷的遊輪上巧遇黃先生夫婦，他們是退休族，有一群二十幾位選擇在遊輪上吃喝玩樂的船友。黃太太精神奕奕，興高采烈地分享他們為什麼喜歡在遊輪上過退休的生活，經濟、娛樂、休閒三方面是重要因素。

首先，搭遊輪比住養老院及請管家便宜。在洛杉磯，最便宜的養老院也要四千元起跳，請管家也得花不少錢，有時還得看管家的臉色；而搭遊輪，如果懂得找行程，鎖定一家公司及持有這家公司的股票，會增加許多的福利。他們鎖定一家遊輪公司，大家合力找促銷的行程，加上福利，一對夫妻在船上半個月，差不多兩千五百元，太划算了。

再來，搭遊輪能夠完全享受生活。

摒除經濟因素，在家最辛苦的是，自己還得採買，做烹調、清洗等繁雜的工作；在船上，二十四小時有不同風格的飲食供應，還有許多令人眼花撩亂的節目。

基於許多船公司是針對銀髪族，所以大部分的節目都頗受退休族的歡迎，有六○年代的披頭四音樂、電影、瑜伽、健身房、三溫暖，應有盡有。

此外，遊輪最大的好處是不用每天打包，奔波於不同的飯店。在船上，大家可以免除奔波，從容地計畫觀光地點，船公司也會詳細介紹各地的特點。出發前做好功課，選地點及預算，就可以很輕鬆地欣賞各地不同的風景。

疫情後，我也成為黃先生的船友，我們常常分享彼此的心得，譬如哪艘船有什麼行程、什麼促銷，船公司如何預防病毒，如何在船上使用病毒追蹤器，如何在網路上取得測試結果……。

儘管現在為了防疫，遊輪公司要求許多新科技的應用，它對銀髪族是很大的挑戰。但是我們仍然熱情不減，努力學習，互相教授使用科技產品的經驗，熟能生巧，現在依然可以寄居遊輪，悠閒自在地出航。

退休 養老院 疫情

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