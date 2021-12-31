有一件事一直困惑著我，而且全世界好像只困惑著我一人，因為沒聽任何人提過。

由於經常旅行，最常用的就是公共廁所。現在大部分廁所都是自動沖水，自動好是好，可是它卻給我帶來了很多麻煩。

首先，自動沖水有個時間差，你上完廁所不能馬上離開，要站在那裡等結果，有的馬桶時間差調得過長，在沖水到來之前，你心中的小鼓早已敲起；有時時間差過去，還是毫無動靜，這時麻煩就來了，因為物質真的是不滅了。遇到這種情形，我複雜的思考就開始了：怎樣才能引誘它沖水？沖水的原理是什麼？

第一個想到的是物體落進了馬桶引起了它的沖水，於是我就再給它一次機會，把一團手紙扔進了馬桶，沒有反應。我又想是不是光的作用引起它沖水？因為上完廁所一起身，光照進來了，那我就再創造一下這個條件，看是否能引誘它沖水，於是我就坐在馬桶上，然後突然起立，光是進來了，但沒有發生光合反應。我抓耳撓腮，坐下，起立，再坐下，再起立，我想那時我背後的馬桶一定也被我困惑住了，它不知道我在舉行什麽儀式。

終於有一天，我在馬桶的背面發現了一個按鈕，它可以手動沖水。原來馬桶的設計和飛機一樣，自動後面必有手動，自動失敗，手動接盤，這以前我怎麽沒想到呢？可是有些地方手動的按鈕藏得非常深，有一次我摁遍了馬桶背後所有可能性，包括生了鏽的大螺絲帽，都沒點到穴位上。你說這麼重要的按鈕為什麽要藏起來呢？解釋只有一個，那就是它在逗我們玩呢。

自動馬桶不沖水是犯了懶惰的錯誤，但有時它也會犯勤勞過度的錯誤，比如，我馬桶的墊紙還沒鋪好，沖水就像海浪一樣襲來，無情地捲走了我還沒用的墊紙，有一次一連捲走了三張，很粗暴，沖水呼嘯而來，奔騰而去，甩在我一邊直發愣。我就納悶了，它是聽見了我的聲響，還是看見了我身影？

這沖水的問題給我留下了嚴重的後遺症，每當我看到自動沖水馬桶，就像條件反射一樣，沖水原理的困惑就衝進了我的腦子，我不想去想它，可是它就待在那兒，趕都趕不走，占據了我很多思考空間，消耗了我很多身體能源。所以想來想去，還是手動的好，如廁完畢，輕輕一摁，嘩嘩的流水歡快地沖來，一了百了，毫無懸念。