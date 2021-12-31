疫情一波又一波地沒完沒了，但日子總是要過的，趁著小孫女不用上學的時間，帶著她一同去放風來個一日遊。

約書亞國家公園（Joshua Tree National Park）是南加 州的國家公園，一九九四年成立，它的命名來自約書亞村一種大型絲蘭，同時也是莫哈維沙漠的代表性植物。公園跨越聖伯納汀諾縣和河濱縣邊界，包括兩個沙漠的部分；公園的岩石地層形成於一億年前地表下冷卻的岩漿，地下水侵蝕巨型岩塊而形成了球面，這些凸露地表的岩石被稱為殘山或殘丘。

約書亞國家公園是南加超火紅的景點。我們從南面的六十二號公路進入公園，順著路標前進在荒涼的大地上，突然看到許多奇怪的石堆，下了車已有許多人在石頭堆中，一眼看到一個像象鼻子的大石頭，小孫女興奮地在石堆中爬上爬下遊玩一陣子。接著我們爬在半高處，往下俯瞰遼闊的大地，深呼吸清爽的空氣，確實有一種心曠神怡的感覺。

順著路往前，看到更多的奇異地形及岩石，這些大自然的傑作，都是經過千年的時光漸漸形成，尤其約書亞樹生長非常緩慢，必須經過幾十年才能生長成大樹。看到Skull Rock的牌子，好奇地下車尋找，穿越一叢叢的低矮橡樹叢，看到非常凸顯的骷髏頭，讓人為之一震，還真有點害怕。

形狀奇特又可愛的仙人掌遍布整個山谷間，看起來毛茸茸的很吸引人，然而一旦被這些毛刺到了，可是不得了，那種刺插入肉裡很不容易拔出的，需要進醫院請醫生處理。記得三年前與朋友去過一次，其中一位朋友想要和它照相，不小心碰到，被刺得大叫非常疼痛，我們幾人幫她一點點地拔出，所以務必小心。

想要一天走遍整個國家公園是不可能的，若想好好走訪其中熱門的幾個景點，安排一天還是可以好好遊覽一番，不過在出發前必須加滿油箱，多帶水和做好防曬工作。

公園內建設了很多適合野餐和露營的地帶，可以帶上喜歡的食物，好好享受高山中野餐的情趣。由於沙漠地區非常乾燥，夏季非常炎熱，人潮較少。春秋兩季是最舒適的季節，三到五月會有沙漠之花盛開，也是最多人潮時候。不過，這兒白天與夜晚氣溫相差頗大，最好帶件外套。

這國家公園有沙漠景觀的特色，一片荒涼的沙漠充滿了大自然的生命力。這兒除了相當有名的約書亞樹，在強風和季風及暴雨 季節下，孕育著非常多樣的動物及石頭，這些地理生態景觀即奇特又如此美麗，讓南加州 的沙漠風情增添許多迷人的魅力。