因疫情 肆虐而關閉了一年多的學校，今秋終於重新正式開啟入校教學。剛上一年級的小孫，開學那天由媳婦送他上學；鑑於疫情仍吃緊，校方規定只允許家長送學生到停車場邊緣止步。媳婦原期待能送孩子進教室，卻僅能目送他獨自走進學校的長廊，直到看不見他的背影了，方才落寞失望地離開。

這讓我回憶起四十多年前，我送四歲的女兒去上幼兒園的第一天。下了車我牽著她的手，當我們走近門口時，她掙脫了我的手，邊跑邊對我招手說再見，頭也不回地進了教室。

我當時心情的落差極大，原本擔心她第一次單獨置身於陌生環境中會膽怯，未料完全顛覆了我的想像；實際上並沒出現拉拉扯扯、哭哭啼啼的場面。我非但沒有見到女兒的依依不捨，反而真正感到若有所失的竟然是我。

有了送女兒的經驗，在三年後送兒子上幼兒園時，我胸有成竹，自信不會重蹈覆轍，應該可以輕輕鬆鬆地目送第二個孩子上學。

未料兒子卻是拉著我不放，不讓我離開。折騰了一陣子，最後在老師巧妙分散他的注意力之時，我緩緩地步出教室門，躲在窗口向裡頭窺視。當他突然察覺媽媽不在了，而開始哭泣時，我幾乎忍不住想再步入教室，卻見老師將他帶在身邊哄著，不多時他居然不哭了。在我走向停車處時，仍不放心地頻頻回頭，直到看不見教室了，才深深吐了一口氣。

二十多年後，兒子在東岸賓州 讀醫學院期間，每次送他上機場 返回學校，我總是站在安檢處外，遙望著他通過檢查後邁步離開，偶爾回頭對我們揮揮手。我一直目送他那高大的背影逐漸消失在我的視線之後，這才緩緩移動腳步，悵然若失地走回停車場。

在回家的路上我心情低落，一路沉默不語。進了家門，走進兒子的房間，只覺空盪盪的，那冷寂凝重的空氣，似曾相識。原來就在幾年之前，我們開車送女兒離家上大學那天，回到家後的那分落寞感，又毫無妥協地再度重現。

直到今天，我還能感受到那一絲絲讓我沉吟難忘的牽掛，不論孩子往返學校多少次，每次的別離，就免不了又一次的目送、又一次綿延長久的不捨。

回想我的父母親在世時，他們也曾經在數十年間，面對一次次不捨地目送我遠行。人生就是不斷地在目送親人別離的旅程，留下的是萬分的思念，儘管再多的不捨、再多的牽掛，終究是要分離的。

如今老年再讀朱自清的「背影」，更能感同身受，切身體會到作者的父親在送別兒子時，那份濃濃的親情、內心柔軟又綿密不捨的父愛，令人為之動容。