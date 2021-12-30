在美國沒車如同沒腳，只是車子固然為人帶來便利，如果保養不周全，也會陷人於困境中，例如車子行駛中突然爆胎。

兩年前的一個仲夏午後，我們和朋友聚餐回家，車子開在二一○號高速公路上，突然聽到嘎嘎嘎的怪聲。先生在最近的出口下交流道，找了一個停車場把車停下來，兩人下車檢查，卻查不出個所以然，只好開回高速公路。可是開不到兩分鐘，車身突然向一邊傾斜左右搖晃，先生握緊方向盤保持車子平衡，再緩緩將車開到路肩停下。

兩人再次下車檢查，這回明顯看見車子右前輪輪胎爆裂，先生打開後車廂，拿出千斤頂和扳手，準備把爆胎拆下換上備胎，可是怎麼旋都旋不下卡在輪軸上的螺絲釘。無可奈何，他只好試著聯絡我們平常去的修車廠，請他們派拖車來，可是電話一直打不通。正感到無助時，一輛警車急駛而來，停在我們車子的後方。

一位壯碩的警察 走向我們，了解到我們的車子爆胎，隨即命令我坐回車上，轉身走回警車打電話，不一會兒又走向我們，對仍旋不下螺絲釘、急得滿頭大汗的先生說：「你盡力而為，幫手馬上就到。」說完，走回警車內靜靜地坐著。

沒隔多久，一輛拖車行駛而來，停在我們的前方，一位穿黃色背心的工作人員拿著大號千斤頂和工具箱走來，遞給先生一個小冊子，表明他是「高速公路服務巡邏隊（Freeway Service Patrol）的隊員，然後開始工作。不消五分鐘，備胎已經換上，並替它打足了氣。

在工作人員換輪胎之際，我迅速把小冊子看了一遍，發現「高速公路服務巡邏隊」由加州 交通部和我們居住的聖伯納汀諾縣交通局贊肋，在交通擁擠路段的尖峰時刻，由特定拖車公司負責，為車子出問題的駕駛排難解紛，以利迅速疏導交通。由於小冊中註明此種服務完全免費，隊員不可以收取任何費用包括小費。為避免造成對方困擾，當我看見先生伸手掏錢時，趕忙用中文小聲提醒他「不要給小費」。

先生謝過服務隊員，目送他離去後坐回駕駛座。在和後方警察揮手致意後，打方向燈重回高速公路。從後照鏡中我看見警車尾隨而來，但一眨眼功夫它就消失在車陣中。

第一次車子在行駛中爆胎，意外享受到加州聖郡的這項德政，我們由驚嚇變驚喜，留下難忘的經驗與美好的回憶。