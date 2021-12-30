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冰原熊蹤

呂鈺凡
圖╱呂鈺凡
圖╱呂鈺凡

高大的越野冰原觀光車正迎著一抹初升的朝陽，笨重緩慢地駛在白雪覆蓋的車道上，將這片廣袤的大地喚醒。今年寒冷的氣候來得較晚，北極熊依然逗留在這塊冰原上，等待哈德遜海灣冰封的日子，就可以走過冰面去極地，捕食海豹、海象、白鯨等，獲取足夠的脂肪，維持生命。

冰原觀光車輪子高而寬大，車行駛到冰塊融化的淺湖泥濘處，輪子就會空轉打滑，司機緊張操作，馬達發出隆隆響聲，車廂如行駛在大海風浪裡的帆船，左右上下顛簸著。坐在這輛自帶廁所、觀景台和可以隨時搖下車窗拍照的冰原觀光車，再帶上食物，人們便可安營紮寨，近距離觀察熊的野生活動。

冰原車寬敞舒適，大塊玻璃將窗外景色全方位清晰呈現。我們的司機叫傑米，是一位淳樸的當地人，話語不多，但很幽默，他說他是「老」司機了，已在這冰原上工作十多年，可當他看到北極熊時那激動的模樣，很難相信他的話。只見他停穩車，告誡旅客安全後，便拿下掛在駕駛座位旁的相機，對著北極熊拍個不停。

傑米對每一頭來這裡的熊如數家珍，清楚無比，爸爸熊、媽媽熊、寶貝熊，根據身型，猜出幾歲，是幼熊或成年熊。我們非常幸運，看到了近二十頭北極熊的身影。

最精采的一幕，是小樹叢裡兩隻北極熊剛還靜靜躺著，一轉眼都站了起來，開始一場你來我往的摔角比賽：一會兒分開，一會兒站立，一會兒又扭到一起。幾番起落，最後體格較小的熊被高大的那隻打得趴在地上，喘著氣，不停地啃著地上的雪，然後慢慢地挪步離開，勝利的北極熊又回樹叢中，躺下，一動不動。

那隻被打掉氣焰的北極熊走出小樹叢，居然向離牠二十米遠的觀光車走來，車廂裡的人們興奮極了，馬上拉開車後門，上看台近距離拍攝，這隻北極熊頓時成了我們一車人的明星。我們隔著鐵絲網的地板，看北極熊不停地鑽進看台下方，抬起鼻子聞著我們的氣味。不一會兒，北極熊也開始興奮，趴著看台外壁，站起身子，我們嚇一跳，趕緊收回正在攝影手機，不敢再放肆拍照了。

當看到一隻母熊後面緊跟著一對熊寶寶，我們又是一陣雀躍。母熊懷孕通常是雙胞胎，有時也會是一隻，最多四隻，幼崽成活率很低，剛出生的北極熊平均重量只有一磅三盎司，餵養熊仔需要大量的營養，北極熊仔第一年裡體重就能長到一百多磅，主要的營養來自熊媽媽捕食海豹所積累的高脂肪母乳，所以看到這頭母熊還能擁有一對孩子，是何其幸運的媽媽。

六個小時的觀光途中，傑米會跟其他車輛保持聯繫，對講機裡不時傳來響聲，通報鐘點式方位北極熊的行蹤。愛好攝影的遊客，長焦距鏡頭的相機在手，鏡頭裡全是笑容可掬的形象，而大部分遊客一邊用手機錄像，一邊興奮地交談，將自己的激動感染到在場的每一個人。

因為趕五點的航班，冰原車三點必須回到停車站，看著時間一分一秒地過去，車依然如蝸牛般爬行，還不時陷入泥潭中，我真擔心傑米會誤點。還好，我杞人憂天了，經驗豐富的司機是能掌控路程與時間的。

圖╱呂鈺凡
圖╱呂鈺凡

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