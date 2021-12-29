九○年代初，我帶著老婆和十一歲的兒子從中國大陸移民 來美國時，身上只有辦理離職的兩千元人民幣，連機票都欠親友三百美元。因為我英文底子差，找不到好工作，只能打短工，如到餐館洗碗、幫人整理花園草地、搬家和修房子等等。儘管到處看報紙廣告或託人幫忙，還是經常無活幹，所以不管碗盤堆成山照洗，櫥櫃重如牛照搬，屋頂再陡也顫抖著上。

我是文革時期的老三屆，初中沒畢業就下鄉落戶，幹農活是一把手。我自恃下鄉十年的磨練，心想在美國，只要我能夠挺起腰直起身就不怕！但是因為一直找不到固定的工作，收入很低，身心俱累，我的心態掉入了深淵，然道我就在美國做一輩子的苦力嗎？那種無助和失望，是一生中從來沒有過的。

我在中國大陸就是一個低收入 的工人，沒有勇氣下海創業，眼看很多朋友都混得比自己好，就覺得自己無能，好在有移民美國的機會，讓我看到美好的未來。不料到美國生活是如此艱辛，覺得這一生再也無法實現自己的理想，從中國到美國，我只能在社會底層混。

這種人生的低潮持續了好幾年，慢慢麻木，直到五十知天命，中年的悲哀完全過去。我這時在美國也是低收入的藍領，白天上班，晚上到社區大學讀英語，常常一天只睡四、五個小時，周末還常常到建築工地打工。

有一次因為太勞累，打工時我的脖子忽然僵硬起來，很難轉動，呼吸緊促，好在休息之後沒事了。經過這次意外，我再也不敢太勞累，周末就在家好好休息，這種生活一直持續到六十五歲我退休 。

適逢網路科技一日千里，可以上網寫字和朋友交流，我的中文底子不錯，寫了不少文章，以文會友，其樂融融。我的生活充實了，雖然還有一些困惑和悲哀，但是都基本化解。我們這一屆大部分同學失去繼續上學的機會，後來雖然回城了，但收入少，又被迫下崗，不少人因為負擔重壓力大，在六十歲退休前後去世的就有十幾人。

可以說，我們這一代，上山下鄉是第一個低潮時期，在四十幾歲中年失落是第二個人生低潮，六十歲前的下崗浪潮是第三個低潮，跨過六十這個門檻就沒有什麼大起大落了，都走進七十古稀之年而平平安安。我們的同學群建立了七年，至今無人離世，這就是最好的證明；而那些去世的同學都在六十歲之前。

有醫學知識顯示，六十歲前是進入老年的多發病年齡，越過六十歲門檻直到七十歲就是穩定時期。看來，如何挺過六十大關是人生的里程碑。現在，再也沒有什麼能讓我失落了，看淡了生死，心中的大海，也就沒有了潮起潮落。