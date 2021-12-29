與朋友的聚會中常常談到番薯葉，朋友也常常帶一些他們後院中種植的番薯葉分贈大家。他們說番薯葉很「粗生」，可在自己的後院中種植，很快就可以有收成。

我雖然已退休 ，有很多時間待在家中，也想過在後院中種植番薯葉，但疫情 之前我常常出門旅遊，一去就是兩、三個星期，一年之中出外旅遊三次到四次，在這期間，若在後院種植番薯葉，則沒有人幫忙澆水，種植的番薯葉恐怕都會枯萎，所以多年以來，都沒有真正地去實行這計畫。

疫情來臨後，所有的旅遊計畫都被打斷，被迫常年待在家裡，朋友的番薯葉則繼續供應著。今年春天，我靈機一動，何不趁著這不能出國旅遊的時候，就履行這多年的心願？

做了這一決定後，就請教朋友最佳的種植方法。朋友叮囑在種植之前，把帶有幾片葉子的莖桿放在水裡，泡個五天到一星期，等莖桿長出約一吋到一吋半的根後，就可以移植到泥土裡。

我是在城裡長大的，從來沒有真正地種植過任何的蔬菜 或水果。我先把準備移植的那塊地清理乾淨，把一根根帶有鬍鬚的莖桿栽種入泥土裡。朋友並叮囑在盛夏時，務必早晚都得澆水兩次，以保持泥土濕潤。

辛勤的付出並沒有白費工夫，看著番薯葉茂盛地生長，心裡就有成功的感覺。幾個星期以後，我們就有了第一次的番薯葉收成，在沸水裡簡單地燙過之後，拌以麻油，也可以拌以橄欖油及醋來進食，簡單也營養。番薯葉是葉綠素很高的植物，種在自己的後院是百分之百的有機蔬菜，並無任何殺蟲劑。

經過初步成功種植番薯葉後，我決定擴展後院的種植面積，把一些角落裡窄窄的空地也開闢為種植番薯葉。如今我的後院可以看到滿滿一片茂盛的番薯葉，女兒回來我家度周末，也可讓她帶一大包回去烹煮，這也是在疫情期間困在家裡的一大自豪事蹟。