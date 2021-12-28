新冠病毒改變了世界，也改變了我們的生活。病毒降臨地球前，我是一名舞蹈老師，兼職兩家舞蹈工作室，工資不高，但是跟小朋友載歌載舞，生活充滿動力和樂趣。二○二○年春天，疫情 猖狂，人人居家，我失去工作。雖說宅家可以寫作，可以繪畫，但內心還是期盼著，等病毒消退了出門上班。

當舞蹈老師，必須保持體能狀態，我得堅持訓練。但是年齡不饒人，女性到了更年期，鈣質流失加快，稍不注意就是骨質疏鬆。我小心鍛鍊，但還是受傷了，先是腳背和腳踝，然後是膝蓋和後腰，傷疼像個魔鬼，在身體裡呼朋喚友，四處流竄聚集，我應付的辦法只能靜養和吃鈣片。

有個朋友建議我去游泳 ，她說她先生長期伏案工作，腰疼難忍，但是游泳讓他恢復如初了。疫情期間，我不敢去健身房，在網上購了個充氣游泳池，可以在水中做些簡單動作，但是恢復效果不理想。那泳池一天不用，密密麻麻全是飛舞的蚊子，蚊子還在水裡下蛋，看得我頭大眼大。

人與人體質不同。我有個舞蹈朋友，大我四、五歲，不吃鈣片和任何營養品，依然劈叉彎腰，無傷無疼。疫情稍有緩解，她就戴上口罩回學校了，跟小朋友又唱又跳。

除了教學，她還參加外面的演出。病毒時代的演出活動大都安排在室外，她有時跳芭蕾 ，芭蕾腳尖鞋不適合在室外，她在芭蕾鞋的鞋尖貼了一層保護，用皮革把鞋尖包起來，再塗上強力膠，武裝後的鞋子可以在草坪和水泥地上自由起舞。她說，她是跟著專業團體的舞蹈演員學的，疫情高潮期，劇團關門了，她們只能在室外演出。總之，不能讓病毒剝奪人類跳舞的快樂、幸福的權利。

我也想要幸福的權利，但是受傷了，穿上腳尖鞋也站不起來。那個秋天的黃昏，我坐在陽光房裡，用剪刀剪下皮革，把芭蕾鞋尖包起來，夢想有一天傷好了，也可以在草坪上起舞。後院夕光柔美，撫過繽紛燦爛的樹葉，像遙遠時光裡的一幅油畫，輝煌中瀰漫出淒美的傷感。

我想起七年前的夏天，我跟隨朋友去軍區演出，碧波蕩漾的湖邊，美食自助餐琳瑯滿目，穿迷彩裝的軍人，還有他們的家屬。演出就在室外的草坪上，我穿上普通的腳尖鞋，也敢在草坪上跳。那時候的自己精力充沛，體態輕盈，根本沒有想到更年期那個怪物就在不遠處，冷笑著看我。

病急亂投醫，我到處聽建議。一個同齡朋友告訴我，她從前關節疼痛難忍，現在可以跑步鍛鍊，因為吃了葡萄糖胺（Glucosamine）。我即刻上網買葡萄糖胺，還真有立竿見影的效果，關節不疼了，可以跳舞了，人生似乎又有了期待，但是葡萄糖胺的副作用慢慢在反撲：胃酸、胃疼、噁心嘔吐，便秘也跑出來搗亂，真是苦不堪言，一個敵人倒下了，四個敵人又殺過來。朋友說，她沒有我的這些症狀，沒辦法，人與人的體質千差萬別。

人體是個小世界，氣血的運行，萬物的相處，要把它調理得風調雨順真不容易，或許我們應該順從自然的安排，每個年齡段都有不同的任務。雖然我內心躁動，依然奢望穿舞鞋站起來，但我一直勸自己，安定從容過平淡的日子。