女兒坐月子的日子，隔離的台灣鄰居連續幾天都送來了台灣月子餐─豬腰湯和麻油紅蘿蔔冬菇雞湯等，讓我們感到內心暖暖的。我們都是近年才搬到聖他克拉拉成為鄰居的，沒想到一個認識不久的鄰居對我們這麼好。

我們來自美國東部，台灣鄰居來自台灣，是一對在美讀完大學留在美國並結婚定居的夫婦，男主人在我們住處附近的一家醫院當全科醫生，女主人是一名藥劑師，他們家婆婆則是一位和善的台灣退休 家政師，湯就是她親手烹製並送到我家的。

不愧是家政師，她對家庭所有事務都有一套。他們家兩個孫子的飲食、學前教育，都是她一手包辦，更令人感慨的是，婆婆愛心滿滿，平時見面說話總是和風細雨，溫柔中不乏主見，卻又令人信服。

每次送熱氣騰騰的湯上門，我們說幾句感謝的話，她回：「看見你們家多了一個孫女，我和你們一樣高興，做點湯給你們喝我也很開心呢！」聽得出，她說這話時是真心的。

其實不僅是她，她的兒子兒媳也一樣熱心助人，鄰居誰家人有什麼頭暈身熱請教他，都會及時熱心給我們專業意見。我家女婿學的是工科，是工程師，對電腦、機械及家庭的所有設施，包括汽車 維護都有一手，他們家有什麼電腦方面的問題，我們當然也會毫不猶豫地及時相助。

他們一雙子女與我們的大孫子年紀相仿，經常在一起玩，尤其是在疫情 未發生前，經常互相串門；孫女滿周歲時，我們請他們一家在花園裡聚會、燒烤、唱生日歌，更使我們兩家樂也融融。他家園子的橙子熟了，電話就打過來了，請我們去摘果子；我們家園子裡栽種的柿子成熟了，也一定裝滿一籃子果實送給他們；萬聖節，幾家的小朋友更是興奮地從彼此的家及整條街的鄰居中討糖果討歡樂，興高采烈的。

疫情期間待在家裡，我有足夠的時間和興趣製作各類廣東點心，如廣東蘿蔔糕、馬蹄糕、叉燒包等，還曬了幾批廣東風味的臘肉，每次製作我會想到鄰居們，必多製作一些給鄰居們嘗嘗。口味不同，互通有無，樂也融融。

作為一個移民國家，美國由來自不同的國家、分屬不同民族的人口組成，有著不同的生活習慣，甚至不同宗教信仰，人們都渴望在新國度建立新的人際關係，而美國這個自由和包容的社會，人性中的「善」和「愛」得以張揚。台灣鄰居與我們更有文化同源的親近，我們慶幸，在新的環境遇上了一個好鄰居。