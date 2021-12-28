人生職場數十載，少數人扶搖直上，然後可能突然消失得無影無蹤；大部分的人原地踏步；不少人上下浮沉，到最後其實也還是原地踏步。

有一次我公務出差到加州矽谷 的公司總部，在旅館裡遇見一位老中同事，他是從公司麻州 波士頓分部出差來的。以前公司每年辦一次技術研討會時，我們曾共同參加，見過幾次，算是老朋友了。

這次我們出差巧遇，一起共進早餐，席間他說注意到我最近變成「光桿司令」：不管人了。可能是中國的宮廷劇看多了，他擔心我奪權失敗，晚景淒涼。

我安慰他說，孫中山先生有句名言：「要立志做大事，不要做大官」，我現在正在做大事，不是更好嗎？有個笑話說以前中國的鄧小平，正式的官銜僅是「中國橋牌協會榮譽主席」而已，可是他才是中國真正的幕後領導人。我注意到我越說，他的臉上越露出不解的表情。

我說，十年前我從管十幾個人，退位之後做了許多實事；後來復出掌權，反而更上層樓，管幾十個人，高位做了三年，前年才退下來。大丈夫能屈能伸，換人做做看，沒什麼不妥之處。

他說，如果不管人的話，一個人不論工作能力再怎麼強，事情也不好做。俗話說：「雙拳難敵四手，好漢就怕人多」，畢竟一個人做事孤掌難鳴。他說，事實上每個人都有他自己的老闆，生產進度抓得緊，哪裡會有人能幫你做事？

我說非也，我現在做的計畫都是先進的題目，如果我找別人幫忙，那是看得起他；如果沒人肯幫我，我的能力不差，自己幹也行。過去兩年，我做的成果每年都能讓公司替我辦理專利申請，跟我一起做的同事被列為共同發明人，他們也取得公司發的專利獎金。跟我一起做事，還可以名利雙收，何樂而不為？之前我一直是管人的，當時組上有幾位工作能力強的人，許多難的事情我都交給他們去想，我只做協調、整理等管理階層工作，免得自己親自下海反而被人批評為「獨裁者」， 不採納別人的意見。我常常在討論會上以某同事之矛攻另同事之盾，反正真理越辯越明。同一個問題，經過數次的深層溝通（deep dive），不久就可匯集眾人之力， 眾志成城， 把難度高的公司計畫做成功。

後來當了光桿司令後，我改變了工作態度，凡事靠自己，久了就習慣了。和有些行業靠體力不同，我們這行搞的是高科技全憑腦力， 如果難題解不出來，人多也沒用。所以說：「好漢不怕人多！」

我看他聽了我的看法以後蠻吃驚的，我也覺得奇怪：我倆在同一個公司做事多年，也都混到管理階層，居然對同一件事情的看法會如此南轅北轍。顯然我們公司夠大，各地員工由不同的公司招聘而來，可想而知各地的「風俗民情」不盡相同。