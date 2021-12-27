隨著幾場早霜，後院繁茂了夏天的瓠瓜、絲瓜、南瓜，還有較耐寒的扁豆，那翠綠舒展的瓜葉豆葉讓霜一打，像煮熟的菜葉萎了。

天熱的時候，它們長得可歡了，藤葉鋪得瓜棚密不透光，枝蔓還四處亂竄，纏上杜鵑花，攀上柏樹，竄進茅叢，還順排水管旋上屋頂。

那是段歡樂有趣的時光，每天都巡視著後院，總能在花間草中樹上搜到意想不到收穫，或是吊在樹上的絲爪，或是隱在枝葉間的扁豆，或是掩在花叢中的黃瓜。

一切都結束了，從根部割斷了藤的瓜類豆類經過幾天霜打風吹，葉已枯乾，藤不堅挺，今天要把這些從棚架，從花叢樹上都清理掉。經過一個夏天愉快的搜索，我想應沒遺漏的瓜豆吧，但意外的收穫又是連連的。

鋪滿瓠瓜枝蔓的架上，用力把那些枯乾的瓜藤扯下，竟扯下一條橫在架上乾枯的絲瓜。沒想到夏天絲瓜藤竄到棚架上，絲瓜橫在架上看不到，也好這足有三尺長、粗如胳膊的乾絲瓜，剪開就是用來洗碗的絲瓜絡。

使勁拉那條穿在杜鵑花樹叢間的南瓜藤，很重，似有重物垂著，用力一拉，竟從花叢裡拖出粒南瓜。看來是南瓜長出後，越來越重墜入其中，花叢掩蓋下，長過一個夏天和秋天，難怪這粒南瓜色澤金紅，表皮堅硬，蒸來吃定是又粉又甜。

那根沒在清翠茂密的側柏樹上的瓠瓜藤狠勁一扯，「噗」的一聲，一條瓠瓜掉下來砸在草地上，隱在柏樹間很久了，瓜皮呈金黃色，敲打下，瓜有空洞聲，已乾成葫蘆。可惜了，現在廚房不用水瓢了，葫蘆一剖兩半就是水瓢，留著掛牆上充個藝術品吧。

曾旺得鋪天蓋地、邊開串串白花邊掛莢的扁豆，直採收到秋末，太多了，後來就懶得收了。今天從豆架上扯下的豆藤上有不少飽滿的豆莢，那裡面剝出的乾扁豆燜肥肉片，真是美味。

扯下順排水管攀援上屋頂的絲瓜藤，竟又帶下一條橫生在上面的絲瓜，得益於高處的陽光，乾透了，可以截出好多絲瓜絡，真正有機天然產品，明年整年都不用買洗碗的海棉塊了。花間樹叢又尋到幾串夏季遺下的四季豆、豇豆莢，又有兩粒熟透的南瓜。雖然是冬初，今天竟是我「秋收」的好時光，收穫不少，有吃有用有看的，而這些瓜豆的種子，也讓我明年不用買瓜豆苗了。