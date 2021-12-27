美國聖誕節 最亮眼的風景線，應是住家門外的聖誕裝飾燈，以及擺飾在屋內的聖誕樹。這兩種裝飾約從感恩節後開始展示到次年元旦左右，屋外的裝飾燈不但美觀，也照亮了夜晚的路人；屋內的聖誕樹下擺放了禮盒，家人們期待著共同拆禮物的溫馨時刻。而我常想，窮苦人家的孩子有聖誕禮物嗎？

本世紀初，外子在購物中心內經營禮品生意後，我發現有棵特殊聖誕樹，自感恩節後至十二月中旬架設在商場的主要進出口。說它特殊，是因為這棵約六呎高的人造聖誕樹上，掛的不是彩燈與吊飾，而是許多三英寸寬、十英寸長的紙片，紙片上端畫著一個小天使 ，她頭戴光環跪地禱告，因此掛滿這種紙片的聖誕書被稱為天使樹（Angel Tree）。

紙片下端寫著一位渴望得到禮物的孩子個人資料，包括姓名、年齡、性別等，這孩子若想要衣服鞋襪，紙片上也會註明尺寸，甚至花樣與色彩。這點很讓我驚訝，原來對一位渴望得到聖誕禮物的貧苦孩子而言，他們的渴望是完全被尊重的，我對這份善念又增加一層敬意。

因為對這棵樹好奇，我特別做了番探究。原來這些天使樹是由救世軍（Sslvstion Army）所設立的，目的是藉此一慈善活動幫助貧困者，尤其是貧苦家庭的孩童們，同時也可為善心人士開闢一條發抒愛心的管道。

根據我的觀察，大多數來摘取愛心紙片準備禮物的都是孩童，他們由父母陪伴著，在樹前尋找自己中意的紙片，再依據紙片上的說明去購買禮物，於指定時間內送給收禮物的工作人員。對此我非常感動，此種教育孩子表達善心的方式我很是欽佩。

有幾年，商場的天使樹就設在我家店外，我曾親眼見到感人的一幕：一位小女孩，堅持要用自己所存的零用錢為一位同齡女孩買禮物，但所存的錢不足，於是她先取下紙片，並對母親說她要回家繼續存錢。直到收取禮物截止日那天，她捧著大包禮物交到工作人員手中，那一刻她臉上露出的微笑，令我印象深刻。

說到孩童們寫在紙片上對禮物的期待，我也發現另一感人事實，原來紙片下端除孩童的基本資料外，還印著一種Need（需要）及一個Wish（渴望），幾乎每位孩童都需要衣、褲、鞋、襪，但玩具與遊戲卡片等，也幾乎是所有孩童所渴望。這個發現讓我更明白，滿足孩童對聖誕禮物的要求，「需要」與「渴望」都應兼顧。

記憶中最讓我感動的一年，是九一一事件後，美國出現令人感動的團結，社會善心人士的義舉更是多得不勝枚舉。那年掛在天使樹上的紙片很快被取完，回送禮物的速度也極快。

每逢歲末時節，我總會想到那些年所見天使樹旁，善心人士們陪伴孩子為貧困孩童摘下紙片的情景；也想起我的貧苦童年，曾在教堂領救濟衣物，獲得一件暗紅黑格厚大衣，那不是件新衣，尺寸也比我當時身材寬大，但仍陪伴我好幾個寒冬，那份溫暖在我幼小心靈中生根發芽，我一生總記得有能力時要多多助人。

去年初起新冠肺炎疫情 衝擊，全美各地染疫與死亡人數不斷飆升，經濟蕭條，失業率創新高，這樣的光景，定比以往有更多孩童無法獲得聖誕禮物，不知如今是否還有天使樹？能為需要幫助孩子們覓得一份溫馨的聖誕禮物。