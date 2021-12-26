小區內紅黃藍綠各式彩燈閃爍，給冰冷的冬雨夜披上了節日的盛裝，也悄然無聲地調適著人們因疫情 而抑鬱的心情，彷彿一切都洋溢著淡淡的歡喜。看著左鄰右舍窗前亮起的聖誕樹，心裡想著遠在瑞士的大表妹一家和在LA的小表妹要來相聚，猶豫中爬上車庫的小閣樓，拿不定主意是否為節日妝點。

黑暗陰冷的閣樓裡，儲藏著大大小小的箱子盒子，顯得有點凌亂。開了燈進去，一個藍色蓋子的小塑料盒先闖入我的眼簾，昏暗的燈光下，看見盒子上的標籤寫著「老信件」三個字，便鬼使神差地打開看。翻著翻著，突然一個棕色底面紅色印刷體的信封跳入我的眼簾，信封上熟悉的字體清秀工整。外婆的信？我頓覺一股暖流穿過全身，急忙抽出裡面的信紙。

信紙上方印著日期格式的紅色字樣，信紙上的每一行也都印有紅色的虛線，是我熟悉的外婆以前常用的信紙。「華：你好！」外婆寫到「來信閱後，略知你在美生活清況，我很放心。」那是我初到美國的第一年，外婆八十高齡時給我的一封回信。

「你說我常一個人在家，不錯，老來缺伴，的確非常苦悶。但今年暑假中，大家回來住，所以生活不寂寞，可惜這樣的日子一晃就過去了……。」外婆緩慢的語調在我耳邊響起，帶著一種不經意、微微的失落，在有些涼意的小閣樓上，順著外婆柔和的聲音流入我的血管，轉而又成為一種溫暖的記憶。

我在來美國前和外婆同住過一段，那時沒有工作的牽絆，所以陪著外婆過清閒的日子。外婆的生活極其規律，每天迎著朝霞去附近的居民小公園晨練，拍一拍肩膀，打一打太極拳，然後在菜市場買點新鮮嫩綠的毛毛菜和豆腐。白天外婆看報，把有用的剪下來留存，午飯後，外婆總要午睡一會兒，等到半下午時，她高興地拉著我一起吃點心說話，分每人三塊蘇打餅乾和一杯熱牛奶。

我席地而坐，接著讀到「在飲食方面你一時不習慣，可以自己燒中國菜吃。慢慢地適應。最重要的是愉快地生活！」我童年最快樂的日子，是在外婆家度過的，至今還時常夢見外婆所住的小學校，和一踩就嘎吱嘎吱作響的木地板。

從大門口走進來，經過一層又一層高高的庭院和木結構的教室，轉彎上一個又窄又陡的木樓梯，再穿過一個小木橋，然後從黑乎乎的小走廊穿出去，便是外婆的小屋。小屋沒有廚房也沒有自來水，我幫外婆從學校大門口拎一桶一桶的水進去，外婆在樓下的爐灶上給我蒸甘甜的老南瓜吃。

外婆接著寫到「你現在調換了一個比較理想的工作，有較好的工資收入，並且有醫療保險 ，這樣可以安心下來，在工作中要向有經驗的同志 學習，學習他們好的工作方式，同時你在英語學習方面也可更上一層樓。」外婆當了一輩子教師，桃李滿天下。教書育人，外婆晚年也不忘關懷鼓勵她的孫輩們和重孫輩們。

歲月如梭，轉眼我已居美二十幾年，外婆飽經風霜依然優雅的姿態還時常浮現在我腦海，外婆平實的話語仍然在鼓舞我不斷學習和提升自己。

「我常睡在床上，因腰背痛不能多坐。再談。祝你健康、快樂！」看到外婆回信的結尾，她瘦小的身影又出現在我的面前，似乎還輕輕地握著我的手。我將信疊好放回棕黃色的信封，打開了裝滿聖誕裝飾的箱子，在彩燈、聖誕樹和掛件中穿梭忙碌起來。

如今我與外婆天地之隔將近兩年，這個世界也與頑固的疫情鬥爭了整整兩年。外婆陪我點亮了聖誕燈，也點亮每一天。