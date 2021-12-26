感恩節前夕，因我一直深信居所環境良好，忽略了停放自行車上鎖一事，結果使我的心愛坐騎—輕便自行車在宅院裡沒了蹤影，讓我一時如失助行拐杖，懊惱不已。

輕便自行車陪伴我五年有餘。二○一六年暮春，我和妻子旅美半月時，兒子為方便我出行熟悉周圍環境，從網上購買了這輛輕便自行車。從此，我每日到售報點購買華文報紙，或到附近商場超市購物買菜，都騎著自行車往返。後來考得了駕照 ，兒子也給我購買了機動車輛，但只要路途近，我仍樂樂呵呵地騎車前往。

二○一九年伊始，兒子、兒媳在洛杉磯 市區尋到新的工作崗位，為了減少上班回歸旅途顛簸和堵塞之苦，兩人在天普 市租借了一處住房。全家人搬入新居後，我每天依然腳踏自行車，按照手機導航指引，遊逛一兩個商場超市。一個星期功夫，不僅把附近商場超市逛個遍，而且基本掌握了各條通達之路及轄區街路狀況。

在天普租房居住一年半，全家人都喜愛上這一交通便利、環境優雅的華人區域，兒子、兒媳就此於去年初秋時節，在居住的小街上購買一處住房。這棟新住房緊挨當地一所學校，門前是一條街路甬道，每天早晨及午後，上下學的學生人流如潮，接送的家長和車輛絡繹不絕，一派嘈雜熱鬧景象。

這時節，我固守著原有的出行習慣：上午騎車奔往各家超市購物，中午回家把車停放院內車庫旁，且從未上過鎖。不是我沒有警惕性，而是居住一年多深切體會：此地治安良好，鮮見賊人歹人。

不料，深秋的一天午後，猛然發現停放院內的自行車不見了，當時還一度樂觀認為：自行車不是丟了，而是被熟知的鄰居，或有急事的友人瞧見我的自行車沒上鎖，便進入院內騎上辦事去了，過後會送回來的。

然而，十餘天後幻想徹底破滅，輕便自行車一直無影無蹤。至此心涼了，進而埋怨起自己：自行車丟失，都是我的疏忽大意所致啊！兒子見此，半月後不聲不響到沃爾瑪商場，又給我購置了一台新自行車，而且比先前的自行車上了一個檔次。

看著新坐騎，我心中五味雜陳，思慮一會兒，道出由衷感懷：今後一定深刻牢記「害人之心不可有，防人之心不可無」名言。無論在家，還是出外購物買菜，首先把自行車鎖好，防患於未然，不能再讓兒子亡羊補牢掏錢破費啦！