遭受新冠病毒肆虐已經兩年，我卻對經歷兩個紅楓葉染滿深秋時的感受很不相同。

二○二○年一月底，新冠病毒來勢洶洶，我的生活完全改變了。失去每周三次去老人活動中心跳舞的快樂；被阻止每周一次與漁友們操舟在河面上，揮竿與魚兒周旋的灑脫；取消了每年一次出國愜意遊覽的計畫。一時間，沉悶壓抑的陰霾籠罩心頭。當州長的「居家令」下達，猶如雪上加霜，不過至少還有外出購物、加油的自由。

哪知就這點小自由，好景不長。女兒擔心我倆在老年公寓會染上病毒，幾次催促我倆到她家去住，我明知這一去，外出就會受限，於是以我們有全套的預防措施等推託詞回應。戲劇性的是，一天公寓真的發生了疫情 ，無奈，只好蹬車一溜煙兒跑到女兒家。一到女兒家，就被免去購物的職責，也體會到女兒落實「居家令」是認真的。

想外出是徹底沒門了。活動範圍室內是樓上樓下地下室，室外是後院陽台、草地，前院草地、車道；想要回公寓取點東西，也延遲到二十天後，利用早晨人們起床前快去快回。

終於熬到六月上旬，「居家令」到期，我倆才小心翼翼趁外面來往人流稀少時，跑出去溜達一會兒，吐吐悶氣。在公寓的防疫 形勢好轉，防範措施也到位時，我們才於十月底回到了公寓。

身置久違的公寓，像服用一劑妙藥，心情立即陽光起來，特別是看到公寓大院四周的楓樹葉，紛紛的脫下綠衣，換上耀眼的紅衣，色彩斑斕，恰似一幅動態的織錦。觸景生情，於是一篇文稿「深秋的紅楓葉」，隨著電腦按鍵的跳動，應運而生，並在多家中文報紙上刊出。這是九個月以來第一次湧現出的也是短暫的愉悅心情。

轉眼間，又到楓葉正紅時，雖然還是那些楓樹，還是那些楓葉，還是那樣的火紅，但我卻已經沒有了欣賞此景的閒情逸趣，甚至連多看兩眼都懶得去做。我自己也感到奇怪，同在瘟疫中，同樣的沉悶壓抑，同是金秋時節，並且疫情已有所緩解，行動限制有所放寬，心情怎麼與愉悅興奮就無緣了呢？

細想也很正常：瘟疫肆虐長達兩年，至今仍看不到盡頭，人們臉上老是扣著口罩 這一鮮明的疫情標記，與沉悶壓抑的心境緊密關聯，此乃是大環境下必然的產物，即便偶爾冒出點精神振奮，也僅僅是瞬間一個小小插曲，僅此而已。真正的精神振奮，心情陽光，唯有在疫情離去，正常生活回來的時候。

祈盼疫情快點離去，正常的生活快點回來。