我在台灣長大，媽媽是虔誠的基督徒，她帶我們去教堂做禮拜。聖誕節 是教堂裡一年一度的大事，我喜歡看教堂裡布置得五光十色的聖誕樹，我們家裡也會布置一棵小小的松樹，那時候我們聖誕樹上的裝飾品，就是一些撕開的白棉花球，再有就是我們兄弟姊妹自己用彩色紙剪出來的星星和圓圈，掛滿一樹，雖然沒有亮晶晶的華麗，但還是很高興，覺得好幸福。

那時候我們知道外國有聖誕老公公這回事，我們也清楚這是哄小孩的事情，沒有人相信真的有一個穿著大紅袍、胖胖的、有白色鬍子的老人，由麋鹿拉著滿載禮物的雪橇車，在聖誕夜由煙囪進到家裡來造訪送禮。

何況我們沒有煙囪，我們家也不作興互相送聖誕禮物，只是喜歡聖誕節快樂的節氣，和在聖誕夜去教友家唱好聽的聖誕歌曲「報佳音」。我離家到台北去讀書的時候，在教會青年團契裡最快樂的回憶，就是在台北寒冷的聖誕夜，挨家挨戶地報佳音。

初到美國留學時，我很喜歡看美國過聖誕節的歡欣氣氛。每個百貨公司、購物中心和大賣場，都有聖誕老人坐在大大的寶座上，父母親排隊帶著孩子和聖誕老人一起拍照。通常父母親把孩子往聖誕老人懷裡一放，孩子們就馬上嚎啕大哭，這種照片都是聖誕老人一臉無奈，懐裡抱著哭得死去活來的孩子。我倒覺得這樣的照片很好玩，很有紀念價值。

自從結婚、有家、有孩子後，聖誕節也是我們家裡一個重要的節日。我不記得什麼時候開始騙大兒子有關聖誕老人的事情，但是我清楚記得當小兒子三歲時，七歲的大兒子告訴小兒子，世界上沒有聖誕老人，弟弟的聖誕禮物是爸爸媽媽買給他的，小兒子哭得好傷心。當時先生和我都很驚訝，大兒子那麼早就毀了小兒子的快樂幻想。我們問大兒子怎麼知道沒有聖誕老人？他說他老早就知道了，先前只是不忍心拆穿爸媽的謊言而已。

孫女兒珠珠出生以後，大兒子和媳婦盡他們所能，替孫女製造快樂的童年回憶，換牙時候有牙齒仙女、復活節有兔子找彩蛋、感恩節看紐約梅西百貨 的感恩節遊行和聖誕老公公。珠珠小的時候被灌輸了許多神話故事，她也一樣相信住在北極的聖誕老公公。

在聖誕節以前，珠珠會特別聽話，因為她怕聖誕老公公會把她放在「壞孩子」名單上，就不會帶禮物給她了；珠珠還會寫出她想要的禮物清單，放在壁爐上，旁邊放一杯牛奶 兩片餅乾，請聖誕老人吃。只是苦了兒子，他不喜歡喝牛奶吃餅乾，但是他得把它解決。然後他和媳婦把孩子的大小禮物一包包地放在聖誕樹下，等待第二天早上孩子們起來，就可以興奮地拆禮物了。

現在珠珠已經十一歲，小孫女可可今年八歲，聖誕節又要到了，姊妹倆老早就知道爸媽就是派禮物的聖誕老人。真是感慨，孩子們的天真無知，說沒有就沒有了。