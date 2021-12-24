每年年末，布置聖誕裝飾是很多人家最快樂的時刻，今年更不例外。新冠疫情 已經在很大程度上改變了這個世界，利用假期出門旅行變得越來越令人不安，於是人們更加渴望在家裡溫馨團聚，為了使聖誕節 的氣氛愈加濃郁，聖誕裝飾對很多人來說就變得尤為重要。

我過了感恩節就開始布置聖誕裝飾，聖誕樹肯定少不了，這是傳統儀式感裡最重要的一部分；再是掛在樹上的裝飾，那些五顏六色、鑲金鍍銀的小圓球，給樹身平添許多喜氣；然後還有各色彩燈，纏裹在窗戶上、壁爐上、樓梯扶手上，令整個屋子一下充滿了熱烈和溫暖。

布置完畢，環顧四周，一切都令人相當滿意。於是沏一杯茶，坐在點燃的壁爐前，安安靜靜欣賞一回自己手作的工。就在目光觸及爐火的一剎那，我忽然感到了某種缺失，這壁爐前的台子上不是應該放上許多聖誕卡片嗎？多年前，客廳壁爐的周圍都是用親人朋友們寄來的聖誕卡片裝飾的。

那時候，每當聖誕節來臨，自己會給住在不同地方的親人朋友寄去聖誕卡片，也會收到他們從各地寄來的卡片，精美的圖案，溫馨的寄語，美好的祝福，是聖誕節不可或缺的一部分。然而這些年，這一切好像在不知不覺中忽然變得越來越稀有，幾乎要銷聲匿跡了，這是怎麼回事呢？

隨著二十世紀末電話、網路的普遍流行，人們已經不需要靠書信來傳遞信息，拿起電話就能和想念的人通話，打開電腦就能給遠方的朋友發送電子郵件，甚至按幾個字母鍵，對方的影像就能出現在屏幕上，在這樣的情況下，誰還願意費時費力，靠郵局傳遞思念？聖誕節來臨的時候，有現成的賀卡往群組裡一發，就算完成給每個人祝福的儀式了，誰還需要聖誕卡片？

「我們懷著多麼傷感的心情，回憶那個偉大的浪漫主義書信年代。」有一位作家在他的書裡這樣感嘆。此刻的我，也開始感傷的懷念那個「書信年代」無與倫比的浪漫。

最早的時候，它是與征戰的時代同期，勇士 在外征戰沙場，淑女在家焦急地盼望著遠方的來信，距離產生的美感和等待積攢的激情，都厚厚地沉澱在往來的書信裡。到了年老的時候，多少婦人的首飾奩裡，都珍藏著一疊紅絲線紮起的古舊時代，那是她們在作淑女的時候，用生命書寫過的偉大浪漫。

即使到了近代，鴻雁傳書也仍然是相隔遙遠之人互通信息的唯一方式，故人的手札，珍貴的文字，記載下多少人情故事。我是多麼真實而又沉浸其中地經歷過這個「浪漫主義書信年代」，才不到三十年，這一切真的就要與我們擦肩而過了嗎？

我從壁爐前起身，開始在網站上搜尋，兩天以後，一盒3D聖誕卡出現在我家郵箱裡。雖然那個「偉大的浪漫主義書信年代」離我們越來越遠，我們也永遠無法追回它的腳步，甚至再過幾年，不但聖誕卡片不復存在，連郵局都可能在這個地球上消失。而我，親愛的朋友，我仍願意在這個最後的時刻，親手為你寫一張聖誕卡片，遙祝你聖誕快樂！