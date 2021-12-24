聖誕節 是美國人的重要節日，除了要準備聖誕大餐、布置聖誕樹、裡裡外外裝飾掛物、採購禮物外，還要營造溫馨的歡樂氣氛，比任何一個節日都要忙碌。

為了給兒子有個歡樂的童年，不能免俗的，我們也跟著到玩具反斗城買聖誕樹及小燈泡。一看是台灣製造的，大為驚喜，能在國外買到自己家鄉的產品，那種興奮及感動真是筆墨難以形容。

記得一九七○年代，外貿發達，許多開在社區裡的小工廠接下不少外國訂單，卻人手不足，於是將一些加工性質的工作發包給附近的家庭主婦，讓她們將工作帶回家中做，一時帶動社會風潮，許多小城鎮出現了「客廳工廠」的景象，也為台灣帶來經濟起飛的奇蹟。看著閃閃發光的小燈泡成品可以外銷到世界各地，真是小兵立大功。眼見國人的勤勞與努力，在國外的我們也很振奮，對台灣製造的聖誕樹及小燈泡有了一份特別的情懷。

二○○七年，看到聖他克拉拉市聖誕夜燈展比賽報導入選作品時，大為驚嘆，燈光齊亮在前院、側面草地和三個車庫，亮麗極了，排場真大，宛如開盛宴。紅、黃、綠、藍……，數不清五彩繽紛的小燈泡閃爍不停，每一個變幻的燈光裡，如煙火般燦斕輝煌，帶動整個屋景的生動與多彩，壯觀又絢麗，有置身童話世界的美妙。

他們挖盡心思，各顯神通，施展功力，並帶動附近的鄰居也加入，像接力賽似的把整個小街道裝飾成一片燈海。外子和我，開始著迷起住宅區附近的繽紛聖誕街景，一看被圈選入名的，都不會遺漏，像追星族一樣去追燈。

迷戀布置聖誕屋景已成某些人的樂趣，年年變花樣，燈泡造型一件件添增，即使小孩長大，一個個離巢而去，仍樂此不疲，從裝上及拆下，需費時一、兩個月。如此排場既費心神又花錢，但看到來觀賞的群眾，臉露驚訝及讚賞的眼光時，屋主也很興奮，也許這就是令主人陶醉的樂趣之一吧！

去年很多燈展因為疫情 都被迫取消，加上通貨膨脹 ，澆熄了居民對聖誕節的熱情，住宅區的燈火疏疏落落，冷冷清清。今年舊地重遊，十多年來連續得獎被市府表揚過的聖誕名屋如今已關閉；而過去聖他克拉拉市年度五個得獎入選屋燈，仍然開放供民眾觀賞，但今年門前了少了一棵約三樓高、色彩繽紛的聖誕大樹，總個節慶的喜氣大失光彩，令人噓唏不已，參賽者過去投入的熱勁恐難再現。

時下興起大規模的公園或果園聖誕節燈展，帶有商業氣息，像瀏覽櫥窗般沒有團圓的氛圍，除了買票大排長龍開車入內，還要顧及車隊流動，無法專心欣賞或拍照，與民宅的精心設計，二十四小時開放，不可同日而語，我還是懷念民間的家庭聖誕屋燈，有它溫馨熱鬧的喜氣。

感謝在疫情下及不景氣的年冬，依然有人不惜耗時又花錢來裝飾屋燈，讓聖誕節還有一絲絲的暖意及過節歡樂的氣氛。