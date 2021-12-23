最近一次到兒子家探望孫子、孫女，甫入家門，迎來兩個歡天喜地的孫子圍繞在我倆跟前，爭看爺爺奶奶帶給他們的小禮物。正在他們爭相打開禮物包時，兒子說：「你們不是想帶爺爺奶奶到房間去看你們的新朋友嗎？」「對！」兩個孫子放下手中的禮物，興奮地牽著我們的手前往他們的房間去。

「看！我們櫃台上有兩個爸爸送給我們的新金魚缸。」六歲的小孫子一邊餵魚一邊介紹說：「哥哥養的魚叫『Blue Dragon（藍龍）』，我的叫『Fire Boy（紅孩兒）』！牠們都是我們的新朋友。」

「魚缸裝置得很漂亮，是誰替你們弄的？」九歲的大孫子搶著回答說：「是我們和爸爸一起弄的，爸爸說要藍龍和紅孩兒活得開心，一定要為牠們建一個美麗的家。」「我們也有一個漂亮的房間，也是爸爸和我們一起弄的。看看我們房間的四邊牆壁，上面都貼上我們喜歡的超人和蜘蛛人 的各種打鬥畫面。」「藍龍、紅孩兒和我們都有個美麗的家，所以我們都很開心。」「你們很幸運，有個好爸爸！」我一邊衷心地對他們說，另一邊我的內心似有所悟。

孫子們一縷煙似地跑下樓去，繼續拆開未拆完的禮物了，剩下我一個人仍看著台上的魚缸和牆上的貼畫……。回顧剛才兒子高調叫孫子介紹新朋友和孫子的一番話，覺得很有意思。

回想我三十年前送兒子寵物魚和龜的往事。當時我送給他只是個簡陋的玻璃缸，缸內養著一條銀龍魚和兩隻青綠色的小龜，裡面連一根水草都沒有，確實是欠缺了一些東西，這個缺失使我錯失了表達父子之愛的機會。那時我從沒有考慮過他的需要，所以什麼都沒有做，藉口是工作太忙、太疲累，卻忽略了這些細節對孩子的重要性。

我再往前回想，發覺過往這十多年來，兒子在他剛建立事業基礎後，便接二連三生了三個子女。他每當生一個小孩，總是很高調地向我們宣布，然後埋頭苦幹，成功地教養好他們，不時請我們來探訪。原來他一直有意想用事實去證明，我過去堅持育兒的原則是錯誤的。

長久以來，我堅持的原則是：「如果沒有把握去撫養孩子成人的話，生一個就已經足夠了。」在兒子眼中認為這是自私的行為，要嘛不要生養，否則就應該考慮孩子的心理健康 ，不應讓他在孤單的環境下成長，「無把握撫養」只是一個藉口，只是不願承擔責任而已，正如古訓謂：「不為也，非不能也。」兒子在一路來的做法，志在不斷地教老爸為人之道，只是我一直都沒有意識到，直到今天兒子藉孫子介紹新朋友的經過，才恍然有悟。

我重回到樓下的客廳，突然瞥見大廳近窗前有個大魚缸，躺著兩隻大烏龜，這不就是我許多年前送給兒子的寵物嗎？偌大的一個魚缸，除了兩隻仍然活生的大烏龜外，就是一個簡陋的浮台。兒子正在飼餵牠們，我走過去輕輕地說：「很抱歉當年我沒有為牠們裝置一個美麗的家。」兒子輕輕地敲著八吋大小的堅硬龜殻微笑地說：「不要緊，牠們跟金魚不同，有很強的自立能力，現在牠們不是已分別建好屬於牠們的家嗎？」