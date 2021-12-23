一般人看「水滸傳」，都會對武松喝十八碗酒過岡打老虎故事留下深刻印象，當然其中還應包含著一個疑問，他真能喝十八大碗酒？現在的五十多度的白酒，能喝一瓶已是眾人膜拜的海量，而能撐到十八碗，那真是酒仙了。

我也喜歡喝點酒佐餐，酒量不佳，但帶甜味的米酒倒是可以喝一杯。說來見笑，有一回還喝醉呢。

二○一五年在上海過年，和我們公司有業務往來的一家寧波工廠顧老闆，送了兩桶自釀的老白酒給我過年。

上海人對那些低度米釀酒稱為老白酒，出名的有崇明老白酒。晚飯時我飲了三杯，那酒十分上口，酒香濃郁，酒水似甜又不甜，又稠又不稠的，使我欲罷不能。吃罷晚飯，我和太太坐在沙發上閒聊，我口裡說，今天這酒怎麼那麼好喝呀，太太笑著調侃我，我看你要醉了，她話還未說完，我已在沙發上呼呼大睡過去了。

由於這平生唯一的一醉，我倒是和老白酒結了緣。嘗遍了在上海能買到的酒，崇明的老白酒、紹興的女兒紅、江西的封缸酒等，最後的結論，還是寧波的自釀酒最好。

酒可自釀，被囿於美國，閒時枉多，何不一試？上網一查，美國居然有賣老白酒的酒麴。再深入探究，原來老白酒的做法是先成酒釀，接下來再化成米酒，於是決定一試。

糯米兩斤，隔夜水浸泡一宿，然後隔水蒸熟透，待其冷卻至手插入米內不覺燙手，約攝氏三十至三十五度；將米飯倒入瓷缽，切忌油膩，取一枚鴿蛋大小酒麴，搗碎成粉，均勻撒於米飯面上，再將一小碗溫水，均勻灑入飯上；飯中間用手指扳個小坑，用以觀察米飯出水狀況。蓋上缽蓋，用棉被包裹嚴實，靜至於室內，過兩三天打開，酒釀應已釀成，鼻可聞到酒香，下一步就是做老白酒了。

缽內可注入室溫的白水，兩斤米應可出四至六斤酒，視對酒的度數要求高低而定，不要裹被，放置室內。這個過程約七到十天才完成，期間每天可將浮起米塊打碎翻動，使其均勻發酵。

酒製成後，取數個空瓶，將米粒過濾後倒入酒瓶，放冰箱冷藏。製酒後的酒糟切勿丟棄，那也是好東西，市場上還很難買到呢，可用來糟鹹魚，還有一款糟蛋，是淅江平湖名特產，上海南貨店中和金華火腿並列的高檔食品。

而我家較多是將酒糟煮蛋和湯圓。水先燒開，下湯圓，湯圓基本熟了，留一半湯水，下酒糟，煮五分鐘後，打入兩個雞蛋 ，切勿搗破蛋黃，待蛋黃半凝固時，喜歡甜一點的，再放入適量糖，美食 即告大成了。須知，這個酒糟蛋湯圓，是很多地方孕婦產後的營養品呢。