許多朋友問我是怎樣教出一個當警察 的兒子，我想這跟我從小對他的教育 有關。

第一，成績不好沒關係，但上學絕對不能遲到。在我六十年的記憶中，無論在台灣或在美國，我從來不遲到，如果知道會塞車，為什麼不早一點出門？所以遲到是人為，而非天災。

按時吃飯。我是個非常忙碌的單親媽媽，上班、上學、接送孩子、買菜、做飯、參加兒子學校活動，一樣也沒少過。現在把熱騰騰的飯菜端上桌，如果不吃，那得等下一餐，中途如果想要吃零食，恐怕是沒有機會，因為我不開餐廳，隨叫隨煮，餐廳也有打烊的時候。聽起來有點像在軍隊裡按時放飯，但如能培養出規律的生活習慣，有何不好？

做個懂得說謝謝的人。人與人之間的互動，沒有所謂的理所當然，適時表達感謝之意，是禮貌更是做人的基本道理，雖然是母子之間，我也要求兒子必須要說謝謝，日後在人與人之間的相處，謝謝兩字自然會在適當的時機說出口。

所謂慈母多敗兒，我非慈母更非虎媽，做為我的兒子必須要知道賺錢之不易，暑假時就去當地的水上樂園 應徵救生員，暑假一過皮膚曬得黝黑，心中雖有萬分不捨，但我也要忍住，因為一定得要體會賺錢的辛苦，才懂得去珍惜。

兒子在社區學院畢業後，向我拿了七十塊錢的報名費，去申請了幾所大學，我完全沒有操心。他申請的五所大學，陸續收到入學通知，包括了柏克萊以及聖地牙哥等知名大學，兒子自己也在臉書高興地放上UCLA入學通知書。我告訴兒子不要擔心學費，只要他願意去，老媽負責，但最後兒子選擇了去當警察。

在警察訓練的過程中，每一周都有學員因無法過關而被退訓，錄取率近乎百分之二，最後剩下二十四個人結業；在結業典禮中，兒子也得到學業優異的獎狀。從他結訓後，我也沒有逼他去念大學，只要兩年，兩年後，以他的聰明不難拿到學士學位，看著他放棄了人人稱羨的學校，想想自己年輕時，再回頭看看他，尊重他的決定，雖然很難，但我必須放下。

兒子在結束警察的訓練後，開玩笑地告訴我，如果在我的教導下都能生存下來，從警察學校畢業，絕對沒問題的。我對他的愛跟別人不一樣，我會把愛說出來，每天看著他開車離開，我都會說聲I love you，得到的是他的擁抱，並且告訴我，他也愛我。

在東方的家庭裡，因為保守的民風，通常都是愛在心裡口難開，而在西方的家庭裡，父母勇於表達對於子女的愛，無論在生活或是在電影之中，你我都不陌生。錢有用完的一天，但家庭教育的養成卻是無法用金錢所買的到，父母對孩子的愛更是無價！我還記得兒子的小學老師說過一段話：有些教育是學校無法給孩子的，我完全同意，無論孩子多大，下次在孩子出門之前，別忘了說聲：I love you。