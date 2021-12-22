從前常聽到「母子連心」這種說法，但是沒有什麼特別的感覺，直到最近感恩節期間兒子們回來過節，當已經失智 十三年的妻看到自己的兒子來床前探望她時，兩眼一直盯著兒子，那種眉開眼笑的樣子，就體會到什麼是母子連心了。

妻在失智症初期時，外表看不出有什麼異常，那時候仍然會認人，也會跟人打招呼，也還會和人家對話；兒子們回來看她，她都會很高興地抱抱兒子，還會叫出名字，但是看到孫子就叫不出名字，只會說是「兒子的兒子」。

但是到了失智症病況的中期，也就是第六年之後，妻在各方面的退化就很快了，尤其是突然間失去語言的能力。這段期間妻仍然可以走路，我還是會帶她去旅行、搭遊輪。

到了失智第十年之後，妻的吞嚥開始困難，需要把食物都打成液體讓她吞服。在這段期間，基本上除了家人之外，妻都已經不認得人了，有位妻高中最要好的同學來看她，因妻不認得她，還讓這位同學都難過得哭了。

去年年中，妻因急性尿道炎引發高燒，緊急住院十五天後回家休養，但已經無法再走路，這時已進入失智症病況的最後階段，事實上已經無法認出任何人了，包括長期照顧她的我。

她有時候都要盯著我半天，彷彿在詢問我「你是誰啊？」總要過了好一陣子才會恢復正常的眼神，好像知道我就是她最親近的另一半了。我有時候想到這個情況，難免也會感到很難過。

去年因為疫情 嚴重，兩個兒子比較少回來看媽媽，尤其是在紐約的大兒子，更因避免搭飛機而無法回來，他自己也很擔心媽媽會不記得他，有幾次想回來，但都被我勸止了。

今年感恩節時，因疫情稍微減緩一些，大兒子就安排回來一個星期，好好陪陪他媽媽。住在洛杉磯西邊的小兒子一家當然也回來過感恩節，是家人大團聚的日子。我本來很擔心妻如果不認得兒子，他們一定會很難過。

妻是在二十五歲時生了大兒子，那時她在台北財政部 上班，但是一下班就到我母親家接回大兒子，像是心頭肉一樣地保護照顧著。妻二十九歲時生了小兒子，因為同時要照顧兩個孩子，更辛苦了，但是妻仍然很盡責地當起母親的角色。那時我正在忙著事業，兩個兒子幾乎都是妻一個人在辛苦教養，因此兒子們和他們母親是比較親近的。

感恩節前幾天，大兒子一回到家就直奔妻的房間，看躺在病床上的母親，只見妻很快就認出是她的大兒子，雙眼一直盯著他眉開眼笑。感恩節當天，小兒子一家回來後，妻也是很快就認出，同樣盯著小兒子一直微笑合不攏嘴，雖然無法言語表達，但是喜悅之情全部寫在臉上。

我的擔心是多餘的，而且讓我體會出「母子連心」的真義，以及母愛真的很偉大，是無可取代的。