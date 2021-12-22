打完疫苗 第三針補強劑，避疫自我隔離一年半後，我和老妻恢復原來的生活模式。

以前起床後常到附近公園圍著四周走上一、兩哩的路，吸收新鮮空氣，有益健康；現在重新開步走，步伐不如前輕鬆，有點吃力，希望慢慢恢復以前的狀態，但也有心理準備，歲月不饒人，難求再現以前的水準。

足足有兩年沒有踏足賭場，以前喜歡與老妻同去搖老虎機，小玩怡情，吃個自助餐，生活多點色彩。以前常光顧的一間路程較遠，疫後改往另一間，怕巴士人多，來回坐幾小時，空氣不流通，故辛苦點改為自己駕車前往。

賭場坐落在聖地牙哥 ，面積頗大，老虎機多達五千多部，且場內設計複雜，老虎機編排無規律。與老妻各自尋樂，她說自己不會走開，按她位置回來找她便是，分開前我特別留意她所在之處，記記附近標誌和特徵，心想回來應該找到她。

誰料自己走著走著竟然迷失了方向，轉來轉去總找不到老妻所在地方，原來記下來的標誌特徵被弄得似是疑非，情急之下完全失去判斷力。只好求救賭場工作人員，他們要了老妻會員卡號碼，走回內部辦公室，用電腦憑號碼查到老妻打老虎機之處，替我把她撈回來。

隔離期間脫離群體，長期孤獨，一旦回到群聚之地，有點迷惘和不知所措。隨著回歸，希望能解除此種無形壓力。

這是多年來第一次在高速公路開車。離開賭場天色已黑，沿著高速公路返家，快出高速公路時，不想多走原來熟悉的城市道路，改走捷徑，先接另一高速公路回家。

由於天黑，路標未看得很淸楚，明明知道有兩線出口，卻在猶豫間錯過了，心中一急方寸大亂，只好選擇下一個出口。那是一個以前未到過地方，不熟路況，只好打開手機 GPS作引導，摸黑尋回返家之路。年紀大，眼力不好，漆黑中認不出日間熟悉的建築物。

自己已有五十年開車歷史，按理一般情況下都可以應付自如，但想不到居家隔離期間，少開車，又沒有在黑夜上高速公路，人變得反應遲頓，沒有了果斷判斷力，一反常態。

疫症隔離一年多期間不會有特別感覺，一旦回歸社會，立刻感到陌生和失掉自信，開車遠行第一天，便覺得精神和體力都大不如前。八十有幾的我，希望還能再多開幾年車，到處走走，老兵遲早會辭世，不過希望不要太早凋零。