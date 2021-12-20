疫情 期間，退休 的、居家上班的全都窩在屋子裡。盛夏酷熱難擋，使用頻率不高的冷氣機終於有了一展身手的舞台。

家裡的冷暖氣機雖然有些年歲，但好些年前我們曾和Service Champions簽約定期保養一陣子，應該還「老當益壯」。沒料到只要一啟動，冷氣機便氣喘吁吁、轟轟作響，猶如飛機滑行、助跑、升空；達到設定溫度後經過一陣子養精蓄銳，隨著溫度升高喘鳴聲再起，周而復始沒個歇停。

客廳過道的拼接木地板早年掀起一小塊，被我用小地毯蓋住。那天走過，見地毯下積了一灘水，掀開一看，木地板拼接處全都浸在水裡，早就凹凸不平；循線追查，發現架著冷氣機的立櫃木板也水痕處處，真是錯怪當年的裝潢師父，以為他技術欠佳，其實維修人員早就認為機種太舊建議換新，我們卻全然不放心上。

我每天鋪報紙、用抹布吸水，不勝其煩，外子卻一副老神在在。實在受不了，連聲埋怨：「先找家公司約個時間吧！等著裝修的人一堆，不見得能馬上排到。」Service Champions的銷售人員太猛了，接到電話第二天準時上門，換上自備的一次性鞋套檢查完畢，笑容可掬地說：「你們有兩種選擇，換新或者維修……。」連價錢都還不知道，外子迭聲回：「換，換，換。」

碰上促銷期器材設備折扣優待，冷、暖器 、通風口蓋、冷凝器……林林總總估完價仍然是個天文數字；這結果早在預料中，誰叫我們拖拖拉拉這麼多年，只好硬吞下「後悔丸」。外子思考片刻，再追加天花板上的通風管項目，銷售人員爬上去檢查完，仍舊笑咪咪地說：「不危及安全，可以不換，但是……。」還有但是？只見他說：「你們有可能吸進髒空氣。」天啊！這些年我們到底吸進多少髒空氣？

再次估算後，價目彷彿坐上火箭迅即升空，我瞪著外子，看他如何決定？嘗過教訓果真能換個腦袋思考，我們輕易砍掉一千元尾數之後，拍板定案。

申請市政府許可證、簽名、聯繫工程人員，片刻搞定。銷售員開始說明各項福利：一個月內故障整組換新、熱交換器／壓縮器保證二十年、冷凝器保證十年、通風管終身……。諸項條款聽來誘人，尤其是一年半的無息分期付款令我們眼睛為之一亮，這計畫拿來抗通膨正好。

兩天之後來了三輛工程車、四個工作人員，在工作範圍內鋪上墊布，按照SOP流程各司其職，換通風管的人還特地用手機 照相讓我們看，臨走前收拾得一塵不染，Service Champions以行動證明效率和品質，怪不得網上評價那麼高。

經過第三方評鑑之後，所有工程沒有問題，我們卻因為只裝了一個偵煙器和三個一氧化碳偵測器，安全設施有待改善，簽約、完工只花費兩天，倒是把每間臥室裝上偵煙器，再請市政府相關人員上門複查花費的時間更長，真是始料未及。