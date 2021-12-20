「哈嘍，國英，妳到哪去？」二○一七年，我在街上匆匆經過一輛停在路邊的車時，車窗突然打開，車中一位頭髮花白的男人向我打招呼。「我有作家朋友們由香港、台灣及加拿大來，我……。」我回答。「是嗎？我也寫作，我請妳的作家朋友們吃飯如何？」他問。

想起來了，他有一張非常年輕英俊的書本宣傳照，和他本人目前的長相相去甚遠。「那我先問他們一下再回答你吧。」我急忙地回答。「好，請妳把我的電話號碼拿去，我專心等你的回音。」這人很熱心地囑咐。

我回去後問了我的文友們，第二天依約給了他一個電話，告訴他說，大家一致認為不能隨便讓人破費，客氣地回絕了他。「請妳不要這麼快掛斷電話！」他急急忙忙地說：「聽說你會翻譯？你願意把我的英文書『Power house Road--The Turning Point Of My Life』翻譯成中文書嗎？」「是喔，我也很想翻譯一本有意義的英文書，『能源廠之路─我一生的轉捩點』？很好啊！」我說。

我讀過這本作者馬洛尼寫的自傳書，對他描述孤兒院長大的生活深感興趣，尤其欣賞他以一名孤兒身分，能夠先服完兵役，再完成北卡洛蘭州大學的學士學位，繼而在加州柏克萊 大學研究所得到碩士學位，最後在加州阿拉米達郡政府工作了三十年，是一位誠實而勤勉、無愧於社會的人。

「那好，我請妳明天中午喝咖啡 ，咱們在咖啡廳談一下細節吧。」他很高興地用美國南方口音說。

第二天，坐在咖啡店裡的馬老先生看見我進店，禮貌地站起身來，替我要了一杯咖啡。他這一站，顯出他高高魁梧的身材，使我突然覺得有些臉紅心跳。

「這裡有一張關於翻譯書的合約，我已簽好了名，妳可帶回家細讀，若是同意，就也簽下妳的名字。」他說。喝完咖啡，次日我又如約地去他家去吃夏日燒烤。一來二去，我們成了男女朋友，知道他粗壯高大的身體之內，有著一顆千般溫柔和萬般體貼的心。

我突然醒悟，自己不是早已不在乎他的外在了嗎？他可能也不再在意我的長相和年齡了吧？不然他怎麼願意做我的男朋友了呢？心情突然放輕鬆了很多。

中文繁、簡體的「能源廠之路」出版後，我至今不肯接收他合約中約定的一千美元，而他也笑著說，他現在帶我出去吃飯、逛街、旅遊，並把他的全部情意和愛心奉獻給我，早已超過很多很多的一千美元了！

咱們在此謹祝所有的資深大哥以及高齡熟女：青春不老，更進一步祝賀全世界的有情人終成情侶。