我的母親幾年前因為眼疾，逐漸變成雙目失明，加上她又是個癌症 患者，生活中有許多不便。所幸她是個虔誠的基督徒，她相信一切都是上帝的恩典，即使在患難中，亦有上帝的臂膀扶持，因此內心積極樂觀，每天都為她思念的人祈禱。

現在LINE的群組視訊通話很方便，前些日子，姊姊在我們家庭成員群組中宣布，她以後每天要在台灣時間早上八點鐘打開群組視訊和媽媽通話，有空的人都歡迎加入。從此大家不用約時間，就能彼此打個招呼，聊上幾句。

視訊時，我們讓媽媽講講話，閒話家常，雖然她看不見，但聽得到我們的聲音，我們也能見到她臉上的悲喜。興致來潮時，母親像說故事般，回憶往事，聊起她想念的朋友；有些她一直深藏內心的話，她也不再忌諱而說出，我們反而覺得像是聽到經典語錄。

母親說，我老爸十七歲喪母，她嫁到楊家，沒有婆媳問題，但走進廚房，依舊煩惱。每當飯菜美食 擺上桌，父親飽餐一頓後總是說，「好吃是好吃，但我記得我媽媽做的不是這個味道，這道菜好像還缺什麼調味料。」

起初母親很氣餒也頗生氣，她從來沒見過我祖母，當然沒品嘗過我祖母做的佳餚，也無從請教。有時父親想吃某幾道家常菜，會親自上市場買菜，開出菜單及配料，然後指導母親如何烹煮，結果還是不滿意。她終於覺悟，那調味料，是一種對媽媽的愛與思念，就算她這一輩子再怎麼努力，也永遠煮不出那種媽媽的味道。她從此豁然開朗，不再理會父親的挑食。

閒聊中，我們終於了解為什麼母親不吃豬血湯。母親婚後住在桃園的大園，二舅念武陵高中時，有一段時間住在我家，某天突然就說要搬到大舅那裡，因為大舅剛調職到桃園，離武陵高中更近。母親沒有心理準備，匆匆趕到市場買了一塊豬血，想說煮碗豬血湯讓弟弟吃飽再去上學。

沒想到回到家，二舅已經幫她把衣服洗好，去學校了，她看到那堆洗好的衣服，想到弟弟一大早起來，就如此體恤的幫她分攤家事，心中極為不捨，然而二舅連早餐都沒吃就不告而別，又讓她感覺心酸失落。從此她看到豬血，就想起那段往事，她說，豬血湯雖是台灣有名的小吃，就算人人愛，但她再也不吃了。

母親和我小弟住在一起，她想念的老朋友，我小弟就想方設法找到他們的電話，竟也聯絡上幾位。幾天前，母親非常開心地跟我們說林阿姨打電話來，她們在電話中聊了將近一小時。林阿姨當年在水湳洞醫院擔任護士，是我們家的常客，與母親情同姊妹，母親帶領她認識主，兩位主內老姊妹歷經幾十年後，能在電話中重逢，也很令我們感動。

母親與我們視訊時，偶爾會告訴我們，有時候在某個角度，她能瞥見手機 螢幕上的影像，好像看見那麼一點光，這光，讓她感受到我們雖然分散各地，但又彷彿時時圍繞在她身旁。

她說這話的時候，內心平靜，臉上充滿慈藹的笑容。不知道是不是我們的聲音讓她感覺到這世界上依然有光？