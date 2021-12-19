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漫畫書人生

黃春芳

我小時候不算內向，不過只要大人不叫我，就喜歡一個人躲起來看書，什麼雜書都看，囫圇吞棗，上至為什麼土星有一個星環，下至農民曆上說吃了番茄就不能吃蟹的指示，一書在手，整天不需理我，讓我看個痛快最好。

小學同學的爸媽在街角開了一家雜貨店，還出租漫畫書。那時的漫畫書，一個故事常分成兩三集，小時候沒什麼零用錢，我從媽媽買菜剩餘的零錢三毛、五毛蹭去租漫畫看，錢太少，一個故事只能一本一本地借，看得興起，故事戛然而止，下集待續，看得人急死了。有時候媽媽慷慨，給我一塊錢，讓我一口氣把好幾集都借回家，一次看個夠，真是過癮。所以我五六年級前，早就把什麼水滸傳、陳三五娘等等的漫畫版全看完了。

劉興欽老師出「丁老師」漫畫集時，我用攢下來的壓歲錢，每出一集就買一本，一共七本。我深深為丁老師願意從城市下鄉，到偏遠山區教書的精神所感動，她為了鼓勵小孩上學，為背著襁褓中弟妹上學的小朋友泡奶給嬰兒喝；為拉著家裡的牛來上學的小朋友看牛；為山雨太大回不了家的小朋友，用教室裡的桌椅拼起來給他們睡覺；颱風來了，她一家一家去通知，誰知山洪爆發，她無路可走，只好趴在樹上，任憑風吹雨打，直至颱風過境；她還收留過一名逃犯，煮熱熱的飯給他吃，苦口婆心地勸他去自首，最後她要結婚了，那名逃犯也出獄了，趕來送她一個在獄中親手雕刻的禮物，皆大歡喜。

還真別小看漫畫書的影響力。後來我考大學時，把師大填為第一志願，立志當老師，正是由這套「丁老師」漫畫書所啟發的。

師大畢業後分發到郊區的國中教書，那時的國中生看課外書的機會不多。我把從小珍藏收集的漫畫書、故事書及東方出版社一整套的「為什麼」圖本書全捐出來給班上的小朋友看，希望我的學生跟我一樣喜歡看書，喜歡上學，也喜歡上進。

高中上了北一女，重慶南路這條「書海」對我來說像是如魚得水。每個星期三下午的小周末，我可以一家書局站個一兩小時，換個兩三家，一個下午就啃完一本瓊瑤的小說。擠著搖搖晃晃的公車回家時，一方面滿心甜甜地回味著小說裡的情節，一方面又懊惱：糟了，明天歷史地理都要小考，又得熬夜了！

大學時，我認識了一個男孩子，他家就住在重慶南路隔壁的漢口街，就憑這點與書海為鄰的地緣關係，我就不甚公平地對他大大加分。我們倆結婚時的現成媒婆，居然是畫四郎真平系列漫畫書的葉宏甲的夫人，婆婆說她是我們老家表嬸。

出國收拾行李時，規定一個人只能提兩個皮箱，我把嬸嬸送我們一整套十幾本的四郎真平全放進皮箱裡，跟著我們一起飄洋過海，陪著我們度過洛杉磯清冷的冬天，念完研究所，定居，工作，生小孩。後來我陪著小孩看叔公畫的四郎真平和劉興欽老師的「小聰明」，我準備在不久的將來，再陪著孫子看這經歷了四代同堂的漫畫書。

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