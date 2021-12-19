移民 之後，最大的感受就是和動物近了，可愛的松鼠隨處可見，還有烏龜和大雁悠閒地過馬路，漂亮的鳥兒飛來飛去，細小肢體的蜂鳥也會來做客，後院經常見大眼睛梅花鹿、活潑的野兔到處蹦蹦跳跳。這應該是得益於地廣人稀，原始生態環境沒遭到破壞吧。

還記得斑鳩第一次到我家屋簷下做巢時，我拿著相機拍了不知多少照片，還專門買了各種鳥食放那，唯恐不合牠們的口味。後來牠們年年來，感覺已成家裡的成員。賣房子時，新房主提出要清除斑鳩巢，我堅決不同意，用旺財旺運好意頭去打動新房主。

不過不是所有的動物都如斑鳩那麼友好，動物們的破壞力度和強度有時讓人哭笑不得。

首先是家裡養的花、種的菜，還有後院的果樹，動物們分享起來，從來不顧忌自己是客人。我家的百合花、鬱金香，還有爬藤的牽牛花、五星花，給兔子啃得禿禿的，只剩下根。菜就更別提了，本來也種得不好，基本都給牠們嘗鮮啦。

至於果樹，那簡直是松鼠、兔子、鳥、鹿，八仙過海各顯神通。反正碩果的確纍纍，但留給我們吃的就寥寥無幾，還是歪瓜劣棗牠們挑剩下的。

這些還算小事，那些圍著房子的各式蟲子和爬行動物，讓人煩不勝煩，我又特別怕蛇和蜥蜴。有次在車道上見到一條十幾公分的小蛇，嚇得魂飛魄散，到處求救。朋友告訴店裡有驅蛇藥，便急匆匆趕去；問工作人員，對方說：「那麼點大的蛇，一腳踩過去，問題全解決了。」我冷汗淋漓：「那要是小蛇的爸爸、媽媽、爺爺、奶奶、兄弟姊妹全部到我家來復仇怎麼辦？」

前段時間，有天半夜驚醒，感覺有東西在手上，本能地一抓，抓到隻蛐蛐，已被我捏死了，嚇得魂飛天外，也慶幸這要是別的物種，得直接嚇死了。後來不知是不是蛐蛐家族知道了我的暴行，反正我聽了幾個月不間斷的蛐蛐聲，每天晚上和早上，一起一伏，持續到我快瘋了才停止。威逼利誘辦法想盡，蛐蛐就是躲著不出來，近幾日大約天氣驟涼的緣故，或者牠們覺得大仇已報，反正終於銷聲匿跡了，反倒是我不習慣，還有點懷念那些聽取蛐聲一片的夜晚。

還有一些不友好的小昆蟲，如螞蟻和蜱蟲。後院溜達一趟，手腳經常給螞蟻咬得又紅又腫，蜱蟲就更可怕啦，新買的吊床就是掛在那裡裝裝樣子，孩子偶爾過去一次，我都是提心吊膽的。

本來難得去近郊露營一次，挺開心的，但因為熊出沒，害得我整夜無法入睡，一直揣摩萬一熊來了，我是不是要做英雄母親，先救娃於危險中，結果露營變成寢食難安的折磨。

新搬的家比較偏僻，沒住幾天就看到小區鄰居貼出通告，說在後院柵欄外發現土狼，這樣後院的樹林我幾乎再不敢踏足散步了。

最近秋天來了，又到了鹿交配的季節，據說牠們會經常成群結隊出現在黃昏。可我卻有次郊外大清早碰到，毫無徵兆地突然躍了出來，我嚇得魂飛魄散，那距離我就是拚命踩煞車也會撞上。

還好，牠並沒有如大部分時候，停留下來瞪著無辜的眼睛，而是繼續奔跑。看著牠一躍而去的身影，我長舒了一口氣，只是連著一段時間開車過同地段，我都不由得緊張。

雖然依然覺得動物們可愛，那些共存的畫面也依然友好、溫馨，但是跟動物們近距離接觸之後，心中不禁疑惑和鬱悶，真是一言難盡動物情緣。