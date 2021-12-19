報載十月中旬，曾經的世界首富比爾蓋茲在紐約上州 著名馬場附近，為同是馬術運動員的女兒和準女婿隆重舉行結婚大典，為了保護大咖賓客的隱私，特約警方封鎖附近道路，又為了補償因此造成鄰居的困擾和不便，還特別饋贈頂級紅酒和高級餐廳餐劵，以杜悠悠眾口。

不禁想起三十多年前，我們剛搬來時，對面初中周末租給日文學校，川流不息的家長汽車，使我們的街道周末也不得安寧。每逢聖誕節 ，日文學校特別挨家挨戶送上聖誕卡，感謝我們包容他們周末接送孩子，給我們帶來的諸多不便，裡面還附上梅西百貨 公司二十元禮劵。

隨著日僑減少，華人增加，對面初中改租給中文學校後，這個慣例就戛然而止。禮失求諸野，讓我不得不佩服習慣九十度鞠躬的老日，果然禮數周到。

有人說，喬遷新居，想要認識芳鄰，可以跟他們借勺鹽，日後再還一整包。本來與我毗鄰而居的女兒賣屋後，搬來的新屋主大興土木，電鋸、焊接、鑽孔之聲鎮日不絕於耳，男主人特別為此帶了瓶紅酒登門致歉，讓我刮目相看。

九月初一場颶風，造成我們附近上百條街地下室淹水，我雇私人垃圾車，來取走堆在車道的泡水家具時，司機不慎把隔壁的地下室窗戶上的護蓋撞歪，他過來跟我反應，請我下次注意提醒司機，我趕快買個蛋糕表達歉意。

跟好友同住的婆婆，因為細故和緊鄰結怨，兩家因此在相鄰的車道築起藩籬，壁壘分明，互不來往，不禁想起那首古詩：「世人相爭一堵牆，讓他三尺又何妨？古今將相今猶在，不見當年秦始皇」。

聽說住公寓，更容易受惡鄰攪擾，只有自期「己所不欲，勿施於人」，大清早、午休時間和晚上九點以後，避免電視大開音量、大步走動或搬動桌椅。

總之，遠親不如近鄰，平時與鄰居相處，勿以善小而不為，勿以惡小而為之，即使只是一個禮貌性的招呼、一點小小的物質結緣、一句讚美關懷的語言都能增加彼此感情，畢竟人我相助，就是天堂；鄰里相敬，就是仙境。