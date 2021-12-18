又到了姐妹們一月一次聚餐的日子，這次的召集人選擇了一個位於花園中的餐廳，在「Sherman Library & Garden」裡面。這是一次特別的經驗，心情愉悅而歡喜。

這個花園的創始人阿諾德•哈斯克爾是個對教育 和園藝充滿熱情的商人和慈善家，他的導師謝爾曼也是一位教育家和商人。哈斯克爾擔任謝爾曼私人助理近二十年，深受信賴；謝爾曼去世後，哈斯克爾即掌管了謝爾曼的全部商業事務。

五○年代，哈斯克爾從洛杉磯搬到橙縣科羅娜德爾瑪，有了新家，他就想建一個花園，於是用十年的時間，直到一九六七年，他買土地擁有了整個街區。為了紀念謝爾曼，他將全部土地捐贈給了由謝爾曼女兒們創立的謝爾曼基金會，經過八年時間，共同建成了謝爾曼圖書館 和花園，一個教育和文化中心的紀念碑，實現了哈斯克爾的夢想。

那天晴空萬里，花園進口就是一個美麗的噴泉，隨著噴泉清脆的水落聲，碧藍的池水在陽光下折射出耀眼的反光，四周環繞著鮮花和綠葉。餐廳就在左手邊，「Café Jardin」是傳統的法國餐，疫情 的緣故，餐桌都在室外。我們點的菜，葷素搭配紅綠相間，不僅口味好，做得也非常精緻，賞心悅目，大家吃得都很滿意。當朋友們還在津津樂道的時候，我已經迫不及待去花園拍照了。

這個兩英畝的迷你花園包羅萬象，各種奇花異木應有盡有，好幾個庭院設計師負責專塊設計，才使花園如此美麗動人。這裡走廊蜿蜒，角角落落都有驚喜。正是深秋季節，他們用樹枝帶著金黃的葉瓣作成鏡框狀，專門給遊客拍照；以南瓜作主角，給即將到來的萬聖節增添氣氛；抬頭是高聳入雲的幾十棵棕櫚樹，低頭是爭鮮鬥艷的百花；不少涼棚上掛滿了吊鐘花，以及攀爬在上面的綠葉和花卉。

看示意圖，有十多個不同主題的花園。有一個角落全部是沙漠植物，別有特色，各種罕見的奇形異狀的植物密密麻麻地排列著，高矮參差；旁邊有多肉植物花園。

一個種植熱帶植物的高大寬闊溫室，一進入，濕熱的空氣迎面撲來，裡面有各種蘭花、芭蕉樹和奇花異草，鬱鬱蔥蔥；人工池裡幾條色彩鮮艷的錦鯉在遊蕩，那青苔的石板上正好有兩隻烏龜伸出頭，似乎在看著我們。外面有用碎石和多肉植物構成的圖案；有別具一格的花草垂掛在鋼琴和座椅上……。

禮品店裡的擺設都是精心設計，琳瑯滿目，富有藝術感。因為疫情圖書館沒有開放。

花園裡看到很多年長者在服務，這些都是志願者，感謝他們的付出。據說每個季節還會更換不同的花卉，真是使人去了還想再去。