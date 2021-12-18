走在通往海邊的小徑，夏日晨光裡，西望奧林匹克國家公園群峰，讓我三分恐懼，七分遺憾。群峰腰際不見終年積雪，從原本的塊塊銀亮變為汙濁朦朧，少了太多西部的強悍，少了太多應有的標記。心底憤怒：誰幹的好事？氣候暖化 ，就這樣確確實實以令人口瞪目呆的作品，呈現在西雅圖地區。

那年盛夏，國家公園山頂上來自太平洋的勁風吹出一片湛藍天宇，我漫步在千年的積雪上，雪原終端連著茵茵綠草，幾隻小鹿遊走其間，尋尋覓覓，無瑕理會不遠處看呆的遊人。

「今年好景少了，雪化得太多，」從雷尼爾冰川 回來的朋友，嘆氣：「千萬年的冰川老了，老在我們手裡。」看他拍的照片，原本像是塗了三層濃妝而皎潔的冰川，焦點內外，冰體開裂，幾條熱浪 下汗流浹背的溝壑，袒露出萬年一現的褐色傷口，拒絕人們以草率的腳步摩挲她的傷痕。

今年西雅圖地區高溫創紀錄，連續三天攝氏四十度以上，讓這個夏季平均氣溫不到二十五度的避暑勝地嘗到重慶火鍋的味道。

剛搬來時，以為匆匆購房犯了大錯，竟沒發現室內缺少空調，走過千山萬水，挪過十幾次窩，空調應是標準配置。問鄰居和朋友，他們大多也沒有。後來才知道，這裡無需空調，夏日超過三十度的天數很少，幾把電扇足以應付。

不料，這幾日的四十多度，尋涼的人將旅館塞爆，找風的人使沃爾瑪電扇缺貨。家裡那兩台極少打轉的塔式電扇，懶懶地送著熱風，把我吹回幾十年前的江南故鄉。那時，父母家沒電扇，記不清是買不到還是買不起。酷暑的夜，家家戶戶搬出竹椅籐蓆，燃起蚊香，搖著各式扇子，露宿小巷的石板街頭，人人著裝風涼，理所應當地，將彼此看成風景。

而此刻，在四鄰各色人種眾目睽睽下，若赤裸著上身，落坐沙灘椅，於前庭後院納涼，絕不會是一道優雅的風景。

金髮鄰居說頂不住了，明年一定要裝空調，氣候暖化一年勝一年，你呢？

我將房車請出老窩，領孩子們入住三十八度的車庫，落下庫門，上演昔日好戲。枕眠於多年未用的竹席上，儘管酷熱催我又回江南，儘管糖水中泡大的孩子們叫苦不迭，好歹也比四十三度的臥室舒服多了。

席捲西雅圖的熱浪橫掃了大部分美國，所到之處，有高壓線溶斷，有地面熱爆，更有兩百多人死於高溫。

前些年東部的森林大火，燒得煙塵蔽日，硬生生把正午無法直視的艷陽，蔽成紅通通的夕陽。報導說今年的煙塵滾滾，竟一路飄到紐約。散步小徑，空氣中除了些許焦糊味，似乎還混雜著山巒被燒烤時的劈啪作響，那是原始森林的哭音。熱浪如此追殺，即便一點點東躲西藏的殘雪，恐怕只能默默流淚，在尚未匯聚成河，流向不遠的太平洋前，一路蒸騰，無地自容。此刻看不見雪，也就沒什麼稀奇了。

然而，美國人均年排碳量十七噸，躋身世界三強。千軍萬馬般扶搖直上的二氧化碳，殺氣騰騰，日夜削薄保護地球的臭氧層。驚愕地發現，我已成了氣候暖化的幫兇，冰雪殺手的同盟！無地自容的我，還有什麼資格遺憾雪景的消失、怒問誰幹的好事呢？