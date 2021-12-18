上個周末，我們平常去跳舞的地方改辦一次性的主題舞會，這次的主題是西岸搖擺舞。有主題的舞會，顧名思義，唱片師「集中火力」專放主題舞的舞曲，其他舞的種類少，舞曲也不多，偶爾穿插而已。

我們一向不喜歡主題舞會，因為整個晚上都跳同一種舞，久之枯燥無味；還不如非主題舞會，每種舞都有，多變化、有意思多了。不過西岸搖擺舞是我們的專長，這個主題會吸引很多熟朋友出現。有些老朋友，自疫情解禁 之後還沒見過，所以西岸搖擺舞的主題舞會是不錯的選項。

這晚跟我們同桌的是一對老美，可以說是俊男美女。女士我曾在疫情前師門開舞會時見過，今晚是解禁後第一次相見。我請了她跳了幾支舞，跳著跳著，我師父的叮嚀突然在耳邊響起。記得師父曾對我說，這位女士學舞資歷尚淺，要我高抬貴手，對她不能使出高深的招式；時隔兩年，師父的叮嚀仍言猶在耳，可見她的進步不多，也許跟疫情有關吧！

隔壁桌坐了另一對老美夫婦，以前我們學舞時，算是同學一場，他們各自跳得很好，搭配起來也不錯。這位太太請我跳了一支，我對她沒有剛才的牽掛，就使出「縮頭閃避」（duck）的招式。這個招式跳舞比賽時常常見到，可是平常社交舞中少有，因為業餘的舞蹈學校是不教的。

有一年颱風家裡停電，我們便開車去華盛頓特區看三天的全國西岸搖擺舞大賽，當時選修一門縮頭閃避的課。跳舞時有男高女矮、男矮女高等狀況，老師教我們各種縮頭閃避的技巧，跟武俠小說裡取得武功秘笈的情節類似，經過高手指點，我的舞功果然大進。

像這樣的招式，要看清楚舞伴是否有戴髪飾、假髮等，如果女方沒有練過，一時縮頭不及，髪飾、假髮可能會被男伴抹掉，那就很尷尬，所以師父告誡：高深的招式不能隨便使出，要看舞伴的程度。今晚我使出縮頭閃避的招式，人家接招接得天衣無縫，是個完美的演出。

有位越南 來的華裔女士，剛開始時她喜歡找我跳，因為舞場中，其他男士都是半吊子，只有我受過正統西岸搖擺舞的訓練，算是科班出身，可是她的跳舞天賦極高，本非池中物。不久之後，我們的程度慢慢拉開，她的舞技變成遠在我之上，她開始找更高段的舞伴，跟我漸行漸遠。今晚，她的舞伴沒來，「蜀中無大將」，我很欣慰她來請我，便跟她跳了兩支，跟高手過招，我不敢一刻大意，全神貫注、戰戰兢兢地，感覺非常地不同。

不管舞池裡的狀況如何，因為熟朋友多，我下場跳舞的密度高，我手機上記錄的走路步數已過五千，比平時來此多出許多。運動做足，對身體的健康總是有益的。