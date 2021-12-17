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中美語言泥潭

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姚明是中國籃球明星，加入NBA後就變成了國際籃球巨星。他如日中天時寫了一本英文回憶錄「姚」（YAO），其中第七章提到當他跟華人朋友講中文時，他的NBA休士頓火箭隊隊友總是聽到他講那個誣辱黑人的「N-WORD」。美國黑人對這個字非常敏感，隊友們找他算帳，後來才搞明白姚明是在說中文的「那個」，發音上有點兒與N-WORD相似。

這個故事也使我回憶起我的經歷。我在辦公室做小主管時，組裡聘請了一位學生助理，她是一位白人，姓考可斯（COX），應該算是一個「富二代」吧，聽說她父親和美國前總統小布希是好朋友，在德州做石油生意發大財，她結婚時小布希還是美國總統，送了她一個有白宮徽章的新婚禮物呢。

平常挺好的，有一天她突然用非常厭惡和凶巴巴的眼光看著我，我感覺到有點不對頭，就用友好的眼光看著她，好像在問「有什麼問題嗎？」沒想到她什麼也沒說，扭頭就走了。以後幾天她再也沒跟我講話，再過幾個星期她就辭職不幹了，好可惜。

又過了一段時間，我的一個同事D告訴我，考可斯聽到我這個主管講N-WORD，怒不可遏，憤怒離去。我真是冤枉啊！我們在政府部門做事，有培訓，那N-WORD是不可以講的。

又過了一陣子，我跟潮流買了一本「姚」，讀到第七章時看到姚明的故事，豁然開朗，第二天我把這本書帶到辦公室給那個同事D看，說我現在知道為什麼考可斯當時對我怒不可遏，那是誤會。同事D讀過後大笑，說他當時告訴考可斯，我不會講這種話的。

我請同事D如有機會，幫我跟考可斯解釋一下。我如果當時跟她解釋我沒說N-WORD，她一定認為我在狡辯，在如今的這個政治正確的當口，我搞不好還要被當局問話調查呢。可惜的是，餘生中我大概沒有機會當面跟考可斯解釋這個誤會了，感覺真像掉入語言的泥潭，跳進黃河也洗不清。以此為鑑，希望我們華人同胞在美國人面前講中文時，不要用「那個」詞。

小布希 華人 黑人

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