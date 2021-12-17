六年前遷入奇諾新建好的聯排別墅，一直相安無事，但是最近鄰居賣房，惡夢降臨。

第一天斷水，聯繫水公司，客服說我帳戶正常，從未斷水，讓我檢查家裡的進水系統。我從水表後面的進水管線查起，到自動澆水系統，再到家裡的每一個水龍頭，始終找不到斷水的原因。繼續聯繫水公司，答應第二天派人來檢查。

第二天沒敢外出，在家等待了整整一天，也沒有看到有人來檢查，再聯繫水公司，說他們的技術員已經來檢查過了，進水總閥門是打開狀況，斷水非水公司的原因，客服建議我找管道工來檢查。

第三天，打電話找管道工，檢查結果令人失望，我家的進水管道和所有水龍頭都正常，查不出斷水原因。我簡直絕望崩潰了，炎炎盛夏，沒水的日子將要怎麼過？無奈之下，還是聯繫水公司客服，告知管道工也查不出斷水的原因，向她哭訴盛夏斷水，我快活不下去了，她安排技術員第二天下午十二點到四點來檢查。

第四天中午十一點半，我提早半小時就坐在大門口，等了三個多小時，終於等來了技術員。我家門牌號碼是八五六○，他先查編號為六○的水表箱蓋板，打開蓋板，確認總閥門呈打開狀態，就打算走人了。我可不能讓他這麼輕易地離去，像抓救命稻草一樣，苦苦哀求，請他再想想辦法吧。

他一眼望去，看到門牌號碼八五五二的鄰居賣房插牌，就去查看八五五二的帳戶，已經關閉供水了，再打開箱蓋編號為五二的水表箱，發現進水總閥門呈關閉狀態，技術員用大扳手將它擰開，讓我回家打開水龍頭試試看。我三步併作兩步趕回家，打開大門口的水龍頭，憋了四天的水瞬時嘩嘩地流出來了。

我頓時激動得老淚縱橫，後背冒冷汗，這到底是怎麼回事呀？

技術員解釋原因：水表箱蓋板錯位了，鄰居的五二號水表箱蓋板，蓋到我家六○號水表箱上面了，而我家六○號水表箱蓋板，則蓋到鄰居的五二號水表箱上面了。鄰居賣房申請斷水，水公司派員來操作時候比較粗心，僅僅打開編號五二的水表箱蓋板，直接關閉進水總閥門，而沒有仔細察看下面的水表號碼實際是家六○號，從而開始了我家斷水的惡夢。

回顧這斷水的四天，我們如何度過的：去超市買了十大瓶一加侖的純淨水，吃飯都是叫外賣；洗澡根本就是奢望，只能用毛巾沾水稍稍擦一下身體；將家裡的空調溫度設置為華氏七十五度以防出汗；刷牙不用牙膏，僅含些水漱漱口；衛生間白天基本不用，盡量到超市去解決；庭院裡的花花草草每天只能澆灑極有限的水，都枯萎了，面臨死亡的邊緣。

對受到的斷水煎熬，蒙受如此不白之冤，都是水公司工作粗心造成的，心有不甘，打電話向水公司提出索賠，但客服的回答令我啼笑皆非：水表蓋板錯位，在建房完成後就發生了，我和鄰居兩家，差不多在同一時期遷入，六年以來，兩家一直都在相互幫對方付水費。我家用水量大於鄰居家，六年累計下來，水費差價是八百美元。

客服的言外之意是，我已經從水表蓋板錯位之事賺到了八百美元，如果我要索賠，需先補繳賺到的水費。客服的一番說教，頓時令我打消了索賠的念頭，權當個教訓吧。