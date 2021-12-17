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新阿Q精神

項明華

新冠疫情已近兩年，世人被禁足在家也已近兩年。刑事犯罪的判決無非是槍斃、坐牢、軟禁，不外乎這三種，世人已被全體軟禁近兩年，宣判者，是一個肉眼看不見的病毒，必須用電子顯微鏡才能彰顯原形的這麼小的敵人，卻打敗了自認為地球上最聰明的生物─人類，何其莫大諷刺。

畫地自封的我，先是失落、消極、悲觀，繼而是難得糊塗，冥冥中，得靈於阿Q精神勝利法，自創新阿Q精神勝利法。

美國東岸近年湧入兩家德國大超市，它們供應原美國大超市不供應的很多歐洲有名的食品，如義大利的生吃火腿薄片、莫札瑞拉奶酪等。這一周我的早餐是方角法式麵包，內夾生火腿片、莫札瑞拉奶酪和酸漬黃瓜片，再沖一杯濃濃的卡布奇諾，上面雖然沒有咖啡店那種花俏的奶花，但濃郁的香氣不時飄入我的鼻翼，我合上眼睛，神遊至羅馬。

十五年前去過羅馬，就是面對這樣一份早餐。那天早上在餐廳碰到導遊，因為我們是兩人小團，導遊是當地華人居民，晚上她住在自己家裡，想不到早上會在餐廳內會遇見她，她說她就喜歡這裡的早餐。今天在家裡我只花了不到十美元，又回去了見了一回義大利的熟人，何其樂也。

為了調劑退休生活，我又提起毛筆，蘸墨寫字：筆直立正，那是楷書；體態扭曲，算是行書；龍飛鳳舞，三日後自己也猜不出這個是什麼字，那是草書。宋徽宗的瘦金體，自成一格，金線鐵鉤，博彩眾人，歷時千年，至今仍風流。我也學寫過瘦金體，卻怎麼寫也寫不瘦，即使採用了筆尖上跳舞的辦法，還是會露出沒有減肥的身軀。

近日在網上淘到了一支筆，筆頭的身材細至如一根火柴梗，狼毫筆頭，堅而有彈性。再習瘦金體，味道就出來了，纖瘦身子，一看就知道在減肥；勾撇捺雖無瘦金體那樣露骨，卻也明顯地尺寸小了。雖不是貨正價實的瘦金體，至少也是瘦近體了。

我一邊練字一邊在想，徽宗不地道，留下了字體，卻不留下如何寫這體的筆，匠欲善其功，必先利其器，他應知道的。唯一可能的解釋是，他想以此神秘來抬高瘦金體身價，讓後人永遠臣伏在其腳下？寫寫字，卻又讓我神遊至千年前的北宋，忘卻了自己也和徽宗一樣，正被禁足了呢！當然兩者還有區別，至少我在精神上獲得了自由。

魯迅先生在一百年前發表了曠世奇文「阿Q正傳」，書中最令人難忘的是阿Q被人打了，他說這是兒子打老子，肉體被打，精神上卻勝利了。眾人皆醉，唯我獨贏呀！

隨著科技的發達，去火星，入深海；有了順風耳朵千里眼的手機；股市高手手指一點，黃金萬兩……，人到了自以為可以不可一世指點江山的地步了，卻想不到被這小得可憐的自然界小蟲子整得如此狼狽不堪。人應該清醒了，到底是人定勝天，還是應順從自然？

當然在這坐井觀天的日子裡，除了考慮世界觀外，還應自得其樂，自尋出路，精神上不能被悶死，既然已到了這世界，除了看透這世界，也要學會適應這世界，被軟禁在這碩大的方井中還要學會自我排解，自得其樂，或曰新阿Q精神。它和舊阿Q精神的區別是，舊阿Q精神是導致亡國，新阿Q精神是自我解放。

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