認識鄰居七姑，還得從一紙通知書說起。一天黃昏，門鈴響了，門口出現一個陌生人，「對不起，你可能不記得我，我是你學生Vivian的姑姑，我就住在這街角……。」我終於記起了，有這麼一位學生家長，說是代表她哥哥來參加「返校夜」，和我交談後，還發覺和我住同一條街。原來她收到一封英文信，看得不太明白，想請我幫忙解釋。由那時候起，偶爾碰面時我們都會聊一下。她在家排行第七，姪女Vivian叫她七姑，她和父親住在一起。當熟絡後，她開始向我吐苦水。

她的父親患了阿茲海默症，一直由母親照顧著。母親去世後，父親變成燙手山芋，像皮球般被踢來踢去。十兄弟姊妹中，五個住在外州，老人家受不了那裡的天氣，最後被送回加州 ，落在七姑身上，理由是她正失業而且單身。「爸爸讓妳照顧，妳可向社會局申請照顧老人，有薪水呢，不虧呀！」她只敢輕聲回應：「可是我是女的，照顧爸爸不太方便吧？」姊妹們沒開口，兄弟們卻爆笑：「妳都幾歲了？還顧慮什麼男和女。」七姑人窮志短，只得默默接受。

她父親失智 症愈來愈嚴重。一次兄弟姊妹在她家燒烤聚會，父親見到，抓起食物就往嘴裡塞，七姑趕忙搶掉，卻換來兄弟姊妹一頓搶白：「爸爸喜歡吃就讓他吃嘛。」「這麼辣的東西吃下去又要便祕 了。」潤腸藥對父親的便祕已經沒效，七姑記不清已多少次要替老人家摳出堅硬宿便。

每次帶父親看醫生，她個子小，扶父親上車是一件大工程。老人家心情好時，自動爬上座位就好辦，要是哪天耍脾氣，他就說車太高上不了，七姑只得搬張板凳，出盡九牛二虎之力，才把老人家半推半抱弄上去，晚上洗澡時，發現自己身上又多了幾處瘀傷。

一天半夜七姑醒來，床上見不到父親，大門卻敞開著，驚出一身冷汗，跑到外面，哪有父親的影子？急忙打電話通知附近的兄弟姊妹們，他們冷冷地說：「半夜三更去哪裡找？妳是怎麼看爸爸的？又不是要妳白做！」七姑披上一件寒衣跑出去，昏暗中見到地上一團黑影，原來是父親暈倒躺在那裡。

急診室醫師告訴七姑，老人家就算救醒了，也可能半身不遂，加上腎衰竭，很不樂觀，問她要如何處理？七姑雖不想父親再受折磨，但兄弟姊妹們堅持插管。她父親昏迷了一個月後，迴光返照，突然醒了過來，但第二天血壓又降得太低，走了。

他們幾兄弟姊妹為著喪禮儀式意見分歧。「爸爸是虔誠的佛教徒，我認為要請和尚念經。」「不，爸爸臨終時醒悟，得到主的寬恕，應算是基督教徒。」在殯儀館經理的調停下才拍板，儀式分成上午基督教、下午佛教兩部分進行。

經理問他們出殯日期，大哥選的日子二姊不同意，說是對她沖剋；五哥的日子八弟又反對，說是碰到公司的項目趕工期；外州的兄弟姊妹還要等廉價機票。她父親的遺體就在冷凍房一直待著，最後為著少付點冷凍房的費用，他們才勉強同意。

經理問他們墓碑的圖案設計時，信基督教的一方說要寫「安息主懷」，信佛教的另一方又說應該「逍遙極樂」，經理見七姑不開口，問她：「妳認為呢？」七姑傷心地說：「什麼都不用，寫爸爸的名字就可以了。」「那兒女的名字呢？」七姑搖搖頭，心裡想：「爸爸在生時他們漠不關心，如今又要撐場面，有必要這些繁文縟節嗎？」

我在市場碰到七姑時，她忿忿地問我：「在墓碑上寫上我們幾兄弟姊妹的名字，你說，是不是對我爸爸很諷刺？」她悲從中來，不管周邊其他的顧客，眼淚簌簌地滴了下來。